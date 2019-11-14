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РИА Новости

Медведев заявил о необходимости решать вопрос стажировки студентов

18:04 14.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время встречи с активистами Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России"
Дмитрий Медведев во время встречи с активистами Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия Единой России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо решать вопрос стажировки студентов, но в первую очередь этим должны заниматься сами вузы.
Во время встречи с активистами Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России", которые собрались в Центральном штабе МГЕР на слет, посвященный 14-летию организации. Медведеву рассказали, что вузы, расположенные в Москве, предметно занимаются вопросами стажировки своих студентов, а региональные учебные заведения делают это для галочки. Премьеру предложили ввести в профильном министерстве специалиста, который бы отвечал за стажировки студентов и помог расширить сеть компаний-партнеров.
"Можем, конечно, это сделать, министерство нагрузить. Но если честно, я не думаю, что это будет эффективно", - ответил Медведев.
По его словам, очень трудно из Москвы правильным образом распределять студентов. "Главное, чтобы сами региональные власти этим занимались не формально, а по-настоящему", - заявил Медведев.
Он подчеркнул, что это вопрос, который "действительно нужно решать". "Это зависит от качества вуза. В хороших вузах за выпускниками бегают. Но этим (стажировкой студентов - ред.) нужно заниматься прямо на месте. Чтобы этим занимался ректор, деканат, в некоторых случаях даже сами кафедры. Только в этом случае это будет эффективно", - указал премьер.
При этом Медведев заключил, что это "абсолютно региональная история".
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Дмитрий МедведевМолодая гвардия Единой РоссииРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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