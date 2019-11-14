Медведев заявил о необходимости решать вопрос стажировки студентов

"Можем, конечно, это сделать, министерство нагрузить. Но если честно, я не думаю, что это будет эффективно", - ответил Медведев.

По его словам, очень трудно из Москвы правильным образом распределять студентов. "Главное, чтобы сами региональные власти этим занимались не формально, а по-настоящему", - заявил Медведев.

Он подчеркнул, что это вопрос, который "действительно нужно решать". "Это зависит от качества вуза. В хороших вузах за выпускниками бегают. Но этим (стажировкой студентов - ред.) нужно заниматься прямо на месте. Чтобы этим занимался ректор, деканат, в некоторых случаях даже сами кафедры. Только в этом случае это будет эффективно", - указал премьер.