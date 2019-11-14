Пресс-конференция о конкурсах на соискание премий Правительства Москвы

Участники:
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- член Комиссии по присуждению премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды Дмитрий МОРГУН;
- президент Московского международного фестиваля садов и цветов (Moscow Flower Show), президент Национальной гильдии ландшафтных дизайнеров (ГиПЛИ) Карина ЛАЗАРЕВА;
- лауреаты премии 2018 года Илья ЗАВАЛЕЕВ и Михаил АНТОНОВ.
В ходе мероприятия будут обсуждаться задачи конкурсов, которые призваны содействовать популяризации экологического образования и просвещения, укреплению экологических ценностей, решению вопросов сохранения, восстановления и развития природных и озелененных территорий.
Прием заявок и работ проходит до 22 ноября. Эксперты будут оценивать инновационность представленных решений, использование природосберегающих технологий, потенциал градостроительного развития, а также социальную роль проекта. Победители получат денежные премии.
Конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы предусматривает 6 премий для победителей. Конкурс в области охраны окружающей среды – 8 премий.
Аккредитация: Anna.Bratchikova@themarketgroup.ru
Вход только по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- член Комиссии по присуждению премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды Дмитрий МОРГУН;
- президент Московского международного фестиваля садов и цветов (Moscow Flower Show), президент Национальной гильдии ландшафтных дизайнеров (ГиПЛИ) Карина ЛАЗАРЕВА;
- лауреаты премии 2018 года Илья ЗАВАЛЕЕВ и Михаил АНТОНОВ.
В ходе мероприятия будут обсуждаться задачи конкурсов, которые призваны содействовать популяризации экологического образования и просвещения, укреплению экологических ценностей, решению вопросов сохранения, восстановления и развития природных и озелененных территорий.
Прием заявок и работ проходит до 22 ноября. Эксперты будут оценивать инновационность представленных решений, использование природосберегающих технологий, потенциал градостроительного развития, а также социальную роль проекта. Победители получат денежные премии.
Конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы предусматривает 6 премий для победителей. Конкурс в области охраны окружающей среды – 8 премий.
Аккредитация: Anna.Bratchikova@themarketgroup.ru
Вход только по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/