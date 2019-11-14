Пресс-конференция о конкурсах на соискание премий Правительства Москвы

1

20 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная конкурсам на соискание премий Правительства Москвы 2019 года в сферах охраны окружающей среды и комплексного благоустройства природных и озелененных территорий.