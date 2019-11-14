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РИА Новости

VR-проект "Музей исчезнувших картин" представлен на Культурном форуме

17:59 14.11.2019
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© РИА Новости / Валерия ТрабуккиVR-проект "Музей исчезнувших картин" презентовали на VIII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге
VR-проект Музей исчезнувших картин презентовали на VIII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валерия Трабукки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Проект в формате виртуальной реальности (VR) "Музей исчезнувших картин", объединивший реконструкции 17 утраченных образцов русского искусства, представило в четверг РИА Новости на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
"Когда мы начинали этот проект, то сами не ожидали, насколько различные и глубокие истории скрываются за судьбой этих исчезнувших произведений... Надеюсь, он будет развиваться", - сказала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, представляя "Музей исчезнувших картин".
По оценке Анны Цветковой, заместителя директора Русского музея, который выступил партнером проекта, "Музей исчезнувших картин" позволит "на понятном языке" представить молодому поколению те произведения искусства, которые считаются утраченным. "Для меня это очень серьёзная просветительская и образовательная цель", - отметила она.
Заместитель директора Русского музея Ольга Бабина, в свою очередь, выразила надежду на то, что демонстрация в виртуальной реальности тех культурных ценностей, которые считаются утраченными, будет способствовать обнаружению таких произведений искусства, если они сохранились. "Мы очень надеемся, что возвращение (ряда картин, считающихся утраченными - ред.) возможно", - сказала она.
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Экс-генеральный директор российского представительства Sotheby’s, искусствовед Михаил Каменский назвал VR-проект РИА Новости "чрезвычайно интересным". По его мнению, "Музей исчезнувших картин" может рассчитывать на государственную поддержку, а его дальнейшее развитие будет способствовать формированию в России единой базы данных по утраченным культурным ценностям, которая сейчас разобщена между различными ведомствами.
"То, что нельзя вернуть, можно будет хотя бы увидеть", - отметил эксперт.
В "Музее исчезнувших картин" собраны виртуальные реконструкции семнадцати образцов русского искусства, уничтоженных, сожженных, украденных или исчезнувших во время боевых действий. Это не просто VR-репродукции, а полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет произведения и "восстанавливают" его.
© РИА Новости / Валерия ТрабуккиVR-проект "Музей исчезнувших картин" презентовали на VIII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге
VR-проект Музей исчезнувших картин презентовали на VIII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валерия Трабукки
VR-проект "Музей исчезнувших картин" презентовали на VIII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге
"Музей исчезнувших картин" доступен в приложении РИА.Lab. Для просмотра пользователю потребуются очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Без них ознакомиться с проектом можно в режиме 360.
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум, тему которого обозначили как "Культурные коды в условиях глобализации", проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Россия сегодняНаталья ЛосеваРусский музейРоссияНовости агентства
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