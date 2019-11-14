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РИА Новости

Обвиняемого в убийстве историка Соколова переведут в СИЗО

17:59 14.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Историка и бывшего доцента кафедры СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, должны перевести в СИЗО "Кресты" в понедельник, сообщил адвокат Александр Почуев.
"В понедельник мой подзащитный должен быть переведен в СИЗО", - сказал Почуев журналистам.
Олег Соколов во время беседы с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым
Вчера, 09:03
Сознавшийся в убийстве аспирантки Соколов захотел помочь с ее похоронами
По его словам, сейчас Соколов находится в изоляторе временного содержания, претензий у него нет.
Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд вынес решение об аресте историка до 8 января 2020 года на время предварительного следствия.
На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте. Адвокат подал аппеляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Вчера, 12:48
Директор школы рассказала об убитой аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетПроисшествия
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