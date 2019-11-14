Обвиняемого в убийстве историка Соколова переведут в СИЗО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Историка и бывшего доцента кафедры СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, должны перевести в СИЗО "Кресты" в понедельник, сообщил адвокат Александр Почуев.
"В понедельник мой подзащитный должен быть переведен в СИЗО", - сказал Почуев журналистам.
По его словам, сейчас Соколов находится в изоляторе временного содержания, претензий у него нет.
Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд вынес решение об аресте историка до 8 января 2020 года на время предварительного следствия.
На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте. Адвокат подал аппеляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".