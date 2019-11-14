Космический мониторинг помог выявить около 350 пожаров в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Использование космического мониторинга позволило выявить около 500 термоточек в Использование космического мониторинга позволило выявить около 500 термоточек в Ростовской области с начала текущего года, 70% из них подтвердились, сообщил губернатор Василий Голубев на совещании по профилактике пожаров в Южном федеральном округе в четверг.

Полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов на совещании сообщил, что ситуация с пожарной безопасностью в округе остается крайне напряженной, в субъектах с начала года произошло более 12,5 тысячи ландшафтных и лесных пожаров.

По словам Голубева, в Ростовской области число пожаров с начала года сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Несмотря на снижение числа пожаров, успокаиваться не будем. Проблема очень серьезная, особенно когда речь идет о сухой растительности, незапланированном ее выжигании", - сказал он.

Губернатор добавил, что для эффективного мониторинга пожарной ситуации в регионе используются в том числе и современные методы. "В этом году мы активнее использовали космический мониторинг и выявили около 500 термоточек. При этом 70% - это подтвердившиеся возгорания, которые удалось более оперативно ликвидировать", - сказал он, отметив, что эта форма мониторинга будет использоваться и впредь, поскольку позволяет быстрее выявлять возгорание и реагировать на него.

По информации Гооубева, с начала года было зафиксировано семь пожаров на полях площадью 240,5 гектара, возбуждено четыре уголовных дела, к административной ответственности привлечены юридические и должностные лица. Еще 16 уголовных дел возбуждены по факту нарушений, выявленных при патрулировании лесов, в том числе за незаконную рубку деревьев.