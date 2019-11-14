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РИА Новости

Турция депортирует в Германию и Великобританию восемь боевиков ИГ*

17:55 14.11.2019
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© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Турция в четверг высылает в ФРГ и Великобританию восемь боевиков ИГ*, захваченных турецкими военными, сообщает МВД страны.
"Продолжается процедура по депортации террористов ИГ* в страны их происхождения. В настоящее время все необходимые процедуры по выдворению из Турции в отношении одного боевика из Великобритании и семи из Германии закончены", - говорится в сообщении ведомства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
12 ноября, 11:47
Турция депортирует боевиков независимо от того, готовы ли страны их принять
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу анонсировал начало депортации боевиков ИГ* в страны их происхождения с понедельника. Первый член ИГ* американского происхождения, который был отправлен в Грецию, не был принят греческими властями. В настоящее время он продолжает оставаться на нейтральной территории между двумя КПП. Позднее МВД Турции сообщило, что США дали гарантии по приему боевика.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сулейман СойлуМВД ТурцииИсламское государствоВеликобританияГерманияСШАВ мире
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