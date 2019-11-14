Друг Джигарханяна опроверг сообщения о том, что актер попал в реанимацию

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Актер Армен Джигарханян проходит в больнице профилактическое обследование и скоро будет дома, рассказал РИА Новости друг артиста Артур Согомонян.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Джигарханян попал в реанимацию в тяжелом состоянии, у него якобы обострились хронические заболевания.
"Армен Борисович не в реанимации. Он каждые два-три месяца проходит обследования. Сейчас зима грядет, решили прокапаться на всякий случай. Через два-три дня будет дома", - рассказал Согомонян.
10 июня, 16:36Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ