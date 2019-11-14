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РИА Новости

Путин предложил БРИКС выступить с осуждением нацизма

17:48 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил странам БРИКС по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и создания ООН выступить с совместным заявлением, осуждающим попытки героизации нацизма.
"Как вы знаете, в следующем году будет отмечаться 75 лет окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных наций, и наши государства могли бы рассмотреть возможность подготовки совместного заявления, посвященного этим знаменательным событиям. Как представляется, было бы важно осудить попытки героизации нацистов и их приспешников, а также твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН", - сказал Путин на пленарном заседании БРИКС.
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