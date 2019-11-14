Путин предложил БРИКС выступить с осуждением нацизма

"Как вы знаете, в следующем году будет отмечаться 75 лет окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных наций, и наши государства могли бы рассмотреть возможность подготовки совместного заявления, посвященного этим знаменательным событиям. Как представляется, было бы важно осудить попытки героизации нацистов и их приспешников, а также твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН", - сказал Путин на пленарном заседании БРИКС.