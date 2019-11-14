Путин подчеркнул важность культурно-гуманитарного сотрудничества в БРИКС

"Разумеется, в качестве важного направления сотрудничества БРИКС рассматриваем и культурно-гуманитарную сферу. В следующем году планируем провести в России целый ряд фестивалей культуры, гастролей театральных коллективов, взрослые и детские творческие конкурсы, спортивные соревнования", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании БРИКС.

По его словам, также продолжится работа по Сетевому университету БРИКС, расширению контактов между академическими и научными центрами, исследовательскими и высшими учебными заведениями пяти стран. Кроме того, было выражено намерение работать над реализацией программы "Чистые реки БРИКС".