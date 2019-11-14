Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T17:47Z
https://ria.ru/20191114/1560946028.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156092/43/1560924382_0:46:2525:1466_1036x0_80_0_0_b0b4744063e5a8d7fde8663db3ef2ffe.jpg
РИА Новости

Путин подчеркнул важность культурно-гуманитарного сотрудничества в БРИКС

17:47 14.11.2019
146
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Культурно-гуманитарная сфера является важным направлением сотрудничества БРИКС, считает президент РФ Владимир Путин.
"Разумеется, в качестве важного направления сотрудничества БРИКС рассматриваем и культурно-гуманитарную сферу. В следующем году планируем провести в России целый ряд фестивалей культуры, гастролей театральных коллективов, взрослые и детские творческие конкурсы, спортивные соревнования", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании БРИКС.
По его словам, также продолжится работа по Сетевому университету БРИКС, расширению контактов между академическими и научными центрами, исследовательскими и высшими учебными заведениями пяти стран. Кроме того, было выражено намерение работать над реализацией программы "Чистые реки БРИКС".
"В заключении хотел бы еще раз сказать, что мы будем рады видеть всех лидеров стран БРИКС на следующем саммите в России", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Вчера, 17:40
Путин рассказал об инициативах России во время председательства в БРИКС
200100
Обсудить 0
Саммит БРИКС в БразилииБРИКСВладимир ПутинРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Путин рассказал, под каким девизом пройдет саммит БРИКС в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил БРИКС выступить с осуждением нацизма
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Путин рассказал об инициативах России во время председательства в БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Россия продолжит развивать взаимодействие БРИКС по энергетике, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита стран БРИКС
Путин отметил важность внешнеполитической координации БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Лидеры БРИКС призвали согласовать конвенцию по борьбе с терроризмом
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Лидеры БРИКС выразили приверженность принципу суверенного равенства стран
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал укреплять системы обмена макроэкономической информацией БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Путин призвал актуализировать стратегию экономического партнерства БРИКС
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Турция депортирует в Германию и Великобританию восемь боевиков ИГ*
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Лидеры БРИКС призвали решать проблему Корейского полуострова мирным путем
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати
Страны БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Бразилии
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин назвал сроки открытия российского отделения Банка БРИКС в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
00:24Путин не согласен, что Бразилия теряет интерес к диалогу с Россией
Лента новостейМолния