Путин подчеркнул важность культурно-гуманитарного сотрудничества в БРИКС

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Культурно-гуманитарная сфера является важным направлением сотрудничества БРИКС, считает президент РФ Владимир Путин.
"Разумеется, в качестве важного направления сотрудничества БРИКС рассматриваем и культурно-гуманитарную сферу. В следующем году планируем провести в России целый ряд фестивалей культуры, гастролей театральных коллективов, взрослые и детские творческие конкурсы, спортивные соревнования", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании БРИКС.
По его словам, также продолжится работа по Сетевому университету БРИКС, расширению контактов между академическими и научными центрами, исследовательскими и высшими учебными заведениями пяти стран. Кроме того, было выражено намерение работать над реализацией программы "Чистые реки БРИКС".
"В заключении хотел бы еще раз сказать, что мы будем рады видеть всех лидеров стран БРИКС на следующем саммите в России", - заключил Путин.