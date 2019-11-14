Глава "Слуги народа" хочет исключить из фракции депутата Скороход

КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Председатель фракции Председатель фракции "Слуга народа" Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.

Ранее Скороход заявляла в Раде, что ее партия "по надуманным причинам" не захотела учесть ее поправки к закону, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины". После Скороход заявила об аресте ее мужа и политическом давлении из-за ее голосования вразрез с позицией партии, в частности, против принятия законопроекта о рынке земли. Арахамия заявил, что партия не имеет отношения к ситуации, о которой рассказала Скороход, по его словам, она "неоднократно обращалась к депутатам и предлагала им денежную помощь". Скороход сообщила, что обратится к правоохранительным органам из-за этого заявления.

"Мы только на следующем заседании фракции хотели поднимать вопрос об исключении ее (Скороход - ред.) из фракции. Потому что она не работает на фракцию, она не работает на "Слугу народа", она работает на какие-то чьи-то собственные интересы. Не ее интересы, потому что я вижу, что у нее интересов нет собственных, она агент кого-то", - цитирует Арахамию агентство УНИАН

По его словам, почти все правки, которые Скороход подавала к законопроектам, "слово в слово" совпадают с правками "отдельных олигархических групп, представленных через другие политические силы, в частности, БЮТ ("Батькивщина" - ред.), например, по газу".

Арахамия добавил, что к Скороход неоднократно обращались относительно того, что она "делает что-то не то". По его мнению, заявления Скороход о том, что на нее оказывают давление из-за ее позиции по земельной реформе, - это попытка защититься.