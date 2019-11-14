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РИА Новости

Глава "Слуги народа" хочет исключить из фракции депутата Скороход

17:44 14.11.2019 (обновлено: 17:45 14.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия
© РИА Новости / Стрингер
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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Архивное фото
КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Ранее Скороход заявляла в Раде, что ее партия "по надуманным причинам" не захотела учесть ее поправки к закону, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины". После Скороход заявила об аресте ее мужа и политическом давлении из-за ее голосования вразрез с позицией партии, в частности, против принятия законопроекта о рынке земли. Арахамия заявил, что партия не имеет отношения к ситуации, о которой рассказала Скороход, по его словам, она "неоднократно обращалась к депутатам и предлагала им денежную помощь". Скороход сообщила, что обратится к правоохранительным органам из-за этого заявления.
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"Мы только на следующем заседании фракции хотели поднимать вопрос об исключении ее (Скороход - ред.) из фракции. Потому что она не работает на фракцию, она не работает на "Слугу народа", она работает на какие-то чьи-то собственные интересы. Не ее интересы, потому что я вижу, что у нее интересов нет собственных, она агент кого-то", - цитирует Арахамию агентство УНИАН.
По его словам, почти все правки, которые Скороход подавала к законопроектам, "слово в слово" совпадают с правками "отдельных олигархических групп, представленных через другие политические силы, в частности, БЮТ ("Батькивщина" - ред.), например, по газу".
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Арахамия добавил, что к Скороход неоднократно обращались относительно того, что она "делает что-то не то". По его мнению, заявления Скороход о том, что на нее оказывают давление из-за ее позиции по земельной реформе, - это попытка защититься.
Глава фракции добавил, что Скороход была помощницей фигуранта газового дела Александра Онищенко, и отметил, что "будет выносить лично решение об исключении ее из фракции".
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Давид АрахамияПартия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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