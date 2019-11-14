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РИА Новости

В ЛНР заявили о хакерской атаке на сайты госорганов

17:44 14.11.2019
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© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер
© Fotolia / Alexander
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Сайты государственных органов самопровозглашенной Луганской народной республики подверглись хакерской атаке, что привело к нарушениям в работе основных сетевых ресурсов, заявили в четверг РИА Новости в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.
"Сегодня в 09.20 (совпадает с мск - ред.) совершена DDoS-атака на сайты органов государственной власти Луганской народной республики", - сообщили в министерстве.
По данным ведомства, хакерская атака привела к дестабилизации работы основных сетевых ресурсов республики. "На данный момент проводятся работы по восстановлению доступа пользователей к сайтам", - добавили в министерстве.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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