Россия продолжит развивать взаимодействие БРИКС по энергетике, заявил Путин

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завил, что Россия продолжит развивать взаимодействие государств БРИКС по энергетической проблематике, в том числе продвигать инициативу по формированию платформы энергетических исследований.
"Мы будем и далее развивать взаимодействие государств пятерки по энергетической проблематике, в том числе будем продвигать предложенную нами ранее инициативу формирования платформы энергетических исследований", - сказал российский лидер, выступая на пленарном заседании БРИКС, которое проходит в четверг в Бразилии.
Путин также напомнил, что в июне состоялась первая встреча с участием экспертов всех стран объединения, на которой обсуждались перспективные темы для проведения совместных исследований в области нефти, газа, энергоэффективности.