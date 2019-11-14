Россия продолжит развивать взаимодействие БРИКС по энергетике, заявил Путин

"Мы будем и далее развивать взаимодействие государств пятерки по энергетической проблематике, в том числе будем продвигать предложенную нами ранее инициативу формирования платформы энергетических исследований", - сказал российский лидер, выступая на пленарном заседании БРИКС, которое проходит в четверг в Бразилии.