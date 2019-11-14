На Ямале в честь 75-летия Победы установят пушки образца 1942 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Пушки модели ЗИС-3 образца 1942 года установят в ямальском селе Мужи в честь 75-летия Победы, сообщает в четверг пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа ( Пушки модели ЗИС-3 образца 1942 года установят в ямальском селе Мужи в честь 75-летия Победы, сообщает в четверг пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа ( ЯНАО ).

С этим вопросом Мария Пуйко из общественной организации ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов из Шурышкарского района обратилась к губернатору Дмитрию Артюхову , который провел очередной личный прием граждан. Все обратившиеся к главе региона ямальцы выходили на связь из студий своих муниципалитетов.

"Она (Мария Пуйко) рассказала Дмитрию Артюхову о реконструкции мемориального комплекса, посвященного землякам-воинам, о том, что на площади в селе Мужи будут установлены бюсты героям Советского Союза Николаю Архангельскому и Анатолию Звереву. Но ветераны коллегиально предложили установить здесь еще и два орудия военной техники времен Великой Отечественной, что должно служить идее преемственности поколений и напоминанием славных боевых традиций", - говорится в сообщении.

После консультации с главой Шурышкарского района Андреем Головиным губернатор пообещал ветерану, что это предложение будет реализовано, и к празднованию 75-летия Победы на площади райцентра будут установлены пушки модели ЗИС-3 образца 1942 года.

Помимо этого, из студии Надымского района к губернатору обратилась Валентина Гелашвили с просьбой помочь приобрести мобильный лестничный подъемник, необходимый для транспортировки из квартиры 5-этажного дома без лифта ее дочери – инвалида с детства. Это устройство не входит в региональный и федеральный перечни технических средств реабилитации, а сама женщина-пенсионерка приобрести его не может, отмечает пресс-служба.

Губернатор заверил надымчанку в том, что вопрос с подъемником будет решен до конца года.