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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2019-11-14T17:44Z
https://ria.ru/20191114/1560945642.html
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РИА Новости

На Ямале в честь 75-летия Победы установят пушки образца 1942 года

17:44 14.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДивизионная пушка ЗИС-3 (образца 1942 года)
Дивизионная пушка ЗИС-3 (образца 1942 года)
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Дивизионная пушка ЗИС-3 (образца 1942 года). Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Пушки модели ЗИС-3 образца 1942 года установят в ямальском селе Мужи в честь 75-летия Победы, сообщает в четверг пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
С этим вопросом Мария Пуйко из общественной организации ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов из Шурышкарского района обратилась к губернатору Дмитрию Артюхову, который провел очередной личный прием граждан. Все обратившиеся к главе региона ямальцы выходили на связь из студий своих муниципалитетов.
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"Она (Мария Пуйко) рассказала Дмитрию Артюхову о реконструкции мемориального комплекса, посвященного землякам-воинам, о том, что на площади в селе Мужи будут установлены бюсты героям Советского Союза Николаю Архангельскому и Анатолию Звереву. Но ветераны коллегиально предложили установить здесь еще и два орудия военной техники времен Великой Отечественной, что должно служить идее преемственности поколений и напоминанием славных боевых традиций", - говорится в сообщении.
После консультации с главой Шурышкарского района Андреем Головиным губернатор пообещал ветерану, что это предложение будет реализовано, и к празднованию 75-летия Победы на площади райцентра будут установлены пушки модели ЗИС-3 образца 1942 года.
Помимо этого, из студии Надымского района к губернатору обратилась Валентина Гелашвили с просьбой помочь приобрести мобильный лестничный подъемник, необходимый для транспортировки из квартиры 5-этажного дома без лифта ее дочери – инвалида с детства. Это устройство не входит в региональный и федеральный перечни технических средств реабилитации, а сама женщина-пенсионерка приобрести его не может, отмечает пресс-служба.
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Из Тазовского района к Артюхову обратилась многодетная мама, которая воспитывает семерых детей, самый младший из которых – ребенок-инвалид. Северянка озвучила просьбу своих детей – побывать на главной елке страны. Учитывая то, что у ребят многочисленные успехи не только в учебе, но и в спорте, и в творчестве, губернатор пообещал, что мечта детей будет исполнена. Посодействует этому глава Тазовского района Василий Паршаков, уточняет пресс-служба.
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