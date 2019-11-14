Захарова сравнила статьи британских СМИ о России с галлюцинациями

"Я понимаю, что мы много раз говорили об аналогиях с холодной войной, но мы, мне кажется, ни разу не говорили, не вспоминали о синдроме Форрестола… Он не был ранен на полях сражений, а это была середина XX века, он не был ранен на полях сражений с русскими, как вы понимаете, войны не было. Он не упал в ходе каких-то военных учений. Он просто немного повредился рассудком. Его лечили, у него был психоз", - сказала Захарова на брифинге.