Захарова сравнила статьи британских СМИ о России с галлюцинациями

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Средства массовой информации Великобритании пытаются навязывать здоровым людям своими публикациями о России "синдром Форрестола", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Первый министр обороны США Джеймс Форрестол покончил жизнь самоубийством в психиатрической больнице в 1949 году, где оказался с депрессией и нервным истощением. Во время болезни он повторял: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат".
"Я понимаю, что мы много раз говорили об аналогиях с холодной войной, но мы, мне кажется, ни разу не говорили, не вспоминали о синдроме Форрестола… Он не был ранен на полях сражений, а это была середина XX века, он не был ранен на полях сражений с русскими, как вы понимаете, войны не было. Он не упал в ходе каких-то военных учений. Он просто немного повредился рассудком. Его лечили, у него был психоз", - сказала Захарова на брифинге.
"С этим психозом его поместили в соответствующее лечебное заведение. Вот этот синдром сегодня навязывается здоровым людям. И эти британские публикации призваны сделать из здоровых людей, из нормальных людей - людей с "синдромом Форрестола". Это очевидно просто", - добавила она.
Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. Согласно предварительным данным, на которых основывается следствие, смерть британского подданного произошла в результате падения с высоты. По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал.
Как отметили ранее в МИД РФ, следствие по делу о гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британские СМИ по традиции начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.
Газета Independent, в частности, опубликовала статью "Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь "Белых касок" найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России". Инцидент увязывается с недавними заявлениями официального представителя МИД России Марии Захаровой от 8 ноября, "разоблачающими деятельность британского разведчика".