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РИА Новости

Власти Газы обвинили Израиль в гибели 34 палестинцев

17:42 14.11.2019 (обновлено: 17:43 14.11.2019)
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© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaДом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
ГАЗА, 14 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел сектора Газа заявило, что жертвами израильских авиаударов по сектору в последнем раунде вооруженного противостояния стали 34 жителя анклава, и обвинило Израиль в "государственном терроризме".
"За последние два дня Газа пережила новый раунд агрессии со стороны оккупационного государства, 34 палестинца, большинство из них гражданские лица, были убиты, и более сотни человек были ранены… Несмотря на достигнутое сегодня утром прекращение огня, массовые убийства, совершенные израильской армией против палестинского гражданского населения в Газе, останутся свидетельством жестокости и терроризма оккупационного государства", - сказано в обращении для прессы, распространенном палестинским МИД.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.
За 50 часов военного противостояния в сторону Израиля из сектора Газа были выпущены порядка 450 ракет. Израильская армия наносила в ответ удары по объектам группировки "Исламский джихад" в секторе.
"Результатом ударов израильской авиации и артиллерии по населенным районам и сельхозугодьям в секторе Газа стало частичное и полное разрушение 220 домов и серьезный урон инфраструктуре сектора", - подчеркивается в сообщении палестинского МИД.
В распространенном заявлении также выражается благодарность Египту и ООН за усилия по прекращению очередного раунда эскалации.
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
13 ноября, 19:00
Турция осудила удары Израиля по сектору Газа
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Сектор ГазаПалестинаИзраильПроисшествияВ мире
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