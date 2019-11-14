Власти Газы обвинили Израиль в гибели 34 палестинцев

"За последние два дня Газа пережила новый раунд агрессии со стороны оккупационного государства, 34 палестинца, большинство из них гражданские лица, были убиты, и более сотни человек были ранены… Несмотря на достигнутое сегодня утром прекращение огня, массовые убийства, совершенные израильской армией против палестинского гражданского населения в Газе, останутся свидетельством жестокости и терроризма оккупационного государства", - сказано в обращении для прессы, распространенном палестинским МИД.