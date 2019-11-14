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РИА Новости

Медведев поддержал предложение засчитывать волонтерство за летнюю практику

17:40 14.11.2019 (обновлено: 17:44 14.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время посещения Центрального штаба Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России"
Дмитрий Медведев во время посещения Центрального штаба Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия Единой России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение о том, чтобы участие в волонтерской деятельности могло засчитываться студентам в качестве летней практики.
С соответствующей идеей к главе правительства, председателю "Единой России" обратились во время посещения им штаба "Молодой гвардии Единой России".
"По поводу включения (волонтерства) в практику - не вижу здесь ничего такого сильно сложного, надо просто посмотреть правовую базу, каким образом эта (студенческая) практика регулируется", - заметил Медведев.
По его словам, можно зафиксировать, что участие в волонтерских мероприятиях засчитывается в студенческую практику. "Я думаю, это совершенно нормально, потому что мы раньше засчитывали в такую практику и стройотряды, и некоторые другие вещи. Ну, а чем волонтерская деятельность хуже?" - обратил внимание премьер.
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Он поручил подготовить соответствующее предложение, чтобы отрегулировать это как на партийном, так и на государственном уровне.
Медведев прибыл в штаб МГЕР для встречи с активистами, собравшимися на слет по случаю 14-летия организации. Он, в частности, осмотрел стенды с проектами, реализуемыми молодогвардейцами. В том числе, премьеру рассказали о волонтерской деятельности под эгидой МГЕР, также о сотрудничестве с МЧС и Всероссийским студенческим корпусом спасателей - например, о помощи волонтеров пострадавшим от паводка минувшим летом в Иркутской области.
Комментируя предложения о поддержке волонтерской деятельности, Медведев отметил, что некоторые меры можно принять по линии "Единой России" и МГЕР. "Надо просто подумать, каким образом это движение постоянно поддерживать - это могут быть и какие-то партийные возможности, и гранты. Потому что, уж кому эти гранты давать, как не тем, кто хочет помогать людям? Я думаю, что просто нужно оформлять правильные заявки, и эти гранты мы будем распределять именно для тех, кто готов помогать, готов участвовать в спасательных операциях", - сказал председатель правительства и "Единой России".
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