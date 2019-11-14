Медведев поддержал предложение засчитывать волонтерство за летнюю практику

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение о том, чтобы участие в волонтерской деятельности могло засчитываться студентам в качестве летней практики.

С соответствующей идеей к главе правительства, председателю "Единой России" обратились во время посещения им штаба "Молодой гвардии Единой России"

"По поводу включения (волонтерства) в практику - не вижу здесь ничего такого сильно сложного, надо просто посмотреть правовую базу, каким образом эта (студенческая) практика регулируется", - заметил Медведев.

По его словам, можно зафиксировать, что участие в волонтерских мероприятиях засчитывается в студенческую практику. "Я думаю, это совершенно нормально, потому что мы раньше засчитывали в такую практику и стройотряды, и некоторые другие вещи. Ну, а чем волонтерская деятельность хуже?" - обратил внимание премьер.

Он поручил подготовить соответствующее предложение, чтобы отрегулировать это как на партийном, так и на государственном уровне.

Медведев прибыл в штаб МГЕР для встречи с активистами, собравшимися на слет по случаю 14-летия организации. Он, в частности, осмотрел стенды с проектами, реализуемыми молодогвардейцами. В том числе, премьеру рассказали о волонтерской деятельности под эгидой МГЕР, также о сотрудничестве с МЧС и Всероссийским студенческим корпусом спасателей - например, о помощи волонтеров пострадавшим от паводка минувшим летом в Иркутской области.