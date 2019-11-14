Явка на досрочном голосовании в Белоруссии выше, чем на прошлых выборах

МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что на данный момент явка в ходе досрочного голосования на парламентских выборах в стране превышает показатель прошлой избирательной кампании.

Выборы в Палату представителей назначены в Белоруссии на 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. Число кандидатов составляет 515 человек. Досрочное голосование на парламентских выборах началось 12 ноября и продлится до 16 ноября включительно, за два дня досрочно проголосовали 11,51% избирателей. В 2016 году явка избирателей в ходе досрочного голосования на парламентских выборах составила 31,29%.

"Пока она (активность граждан на досрочном голосовании - ред.) превышает уровень явки на досрочном голосовании в 2016 году", - сказала Ермошина журналистам в четверг в Минске.

Она отметила, что это "совершенно объяснимо". "Я с самого начала прогнозировала: у нас один выходной день (воскресенье, а предстоящая суббота в Белоруссии является рабочим днем - ред.), в который люди просто захотят отоспаться, поэтому большинство предпочитает проголосовать досрочно. Кроме этого, тогда (выборы 2016 года - ред.) был сентябрь, месяц, когда население находится еще вне постоянного места проживания", - напомнила Ермошина.