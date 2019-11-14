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РИА Новости

Явка на досрочном голосовании в Белоруссии выше, чем на прошлых выборах

17:36 14.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
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Парламентские выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что на данный момент явка в ходе досрочного голосования на парламентских выборах в стране превышает показатель прошлой избирательной кампании.
Выборы в Палату представителей назначены в Белоруссии на 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. Число кандидатов составляет 515 человек. Досрочное голосование на парламентских выборах началось 12 ноября и продлится до 16 ноября включительно, за два дня досрочно проголосовали 11,51% избирателей. В 2016 году явка избирателей в ходе досрочного голосования на парламентских выборах составила 31,29%.
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"Пока она (активность граждан на досрочном голосовании - ред.) превышает уровень явки на досрочном голосовании в 2016 году", - сказала Ермошина журналистам в четверг в Минске.
Она отметила, что это "совершенно объяснимо". "Я с самого начала прогнозировала: у нас один выходной день (воскресенье, а предстоящая суббота в Белоруссии является рабочим днем - ред.), в который люди просто захотят отоспаться, поэтому большинство предпочитает проголосовать досрочно. Кроме этого, тогда (выборы 2016 года - ред.) был сентябрь, месяц, когда население находится еще вне постоянного места проживания", - напомнила Ермошина.
"Поэтому сейчас явка выше, а дальше - посмотрим, что будет в день выборов", - добавила глава ЦИК.
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Лидия ЕрмошинаБелоруссияВ мире
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