Путин отметил важность внешнеполитической координации БРИКС

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Россия в рамках председательства в Россия в рамках председательства в БРИКС в 2020-2021 годах будет расширять внешнеполитическую координацию на международных площадках, заявил президент РФ Владимир Путин

"Конечно же, в ходе председательства Россия будет уделять особое внимание расширению внешнеполитической координации между нашими государствами на ключевых международных площадках. Прежде всего в ООН, где странами БРИКС накоплен действительно хороший опыт взаимодействия", - сказал Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии

Он отметил, что страны БРИКС выступают с общих позиций "по широкому кругу вопросов ооновской повестки дня: это и миротворчество, и борьба с террористической угрозой, транснациональной преступностью".

"Неизменно поддерживаем инициативы друг друга, стараемся солидарно голосовать по важнейшим резолюциям. Однако государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль. Нам нужно более активно и в постоянном режиме заниматься продвижением позитивной международной повестки дня, объединяя вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем", - добавил Путин.