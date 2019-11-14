"Пришел с ружьем и начал стрелять": студенты о трагедии в колледже

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Студент устроил стрельбу в строительном колледже в Благовещенске. Трагедия произошла в четверг, 14 ноября. Один из сокурсников погиб, еще трое молодых людей с огнестрельными ранениями доставлены в больницы. Еще двоим пострадавшим оказали помощь на месте.