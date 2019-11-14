Движение в центре Тбилиси парализовало из-за акций протеста

ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение в центре Автомобильное движение в центре Тбилиси парализовано из-за того, что проспект Руставели перекрыт участниками акции, протестующими из-за провала парламентом поправок в конституцию, передает корреспондент РИА Новости.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста, перекрыв центральный проспект Руставели.

Протест у здания парламента в Тбилиси набирает обороты. Масштабная акция была анонсирована на 19.00 (18.00 мск). Ожидается, что участие в митинге примут все оппозиционные политические силы.