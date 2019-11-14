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РИА Новости

Движение в центре Тбилиси парализовало из-за акций протеста

17:33 14.11.2019
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкАкция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение в центре Тбилиси парализовано из-за того, что проспект Руставели перекрыт участниками акции, протестующими из-за провала парламентом поправок в конституцию, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста, перекрыв центральный проспект Руставели.
Протест у здания парламента в Тбилиси набирает обороты. Масштабная акция была анонсирована на 19.00 (18.00 мск). Ожидается, что участие в митинге примут все оппозиционные политические силы.
Накануне председатель оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе выразила уверенность, что стране грозит дестабилизация, если власти Грузии не примут обещанный закон о переходе со смешанной на пропорциональную систему выборов. Позже в четверг она подтвердила, что ее партия присоединится к митингам в Тбилиси.
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