Путин рассказал об инициативах России во время председательства в БРИКС

БРАЗИЛИА, 14 ноя — РИА Новости. Россия во время своего председательства в БРИКС в 2020 году предложит инициативы по налоговому, таможенному и антимонопольному направлениям, заявил президент России Владимир Путин.
"Имеем в виду предложить и новые инициативы, направленные на расширение сотрудничества налоговых, таможенных и антимонопольных органов стран объединения. Думаю, что такая практическая работа и такое практическое взаимодействие будет весьма полезным для реализации наших целей", — сказал Путин на пленарном заседании БРИКС.
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР проходит 13 и 14 ноября в столице Бразилии. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.