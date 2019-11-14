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РИА Новости

Путин рассказал об инициативах России во время председательства в БРИКС

17:40 14.11.2019 (обновлено: 18:47 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИА, 14 ноя — РИА Новости. Россия во время своего председательства в БРИКС в 2020 году предложит инициативы по налоговому, таможенному и антимонопольному направлениям, заявил президент России Владимир Путин.
"Имеем в виду предложить и новые инициативы, направленные на расширение сотрудничества налоговых, таможенных и антимонопольных органов стран объединения. Думаю, что такая практическая работа и такое практическое взаимодействие будет весьма полезным для реализации наших целей", — сказал Путин на пленарном заседании БРИКС.
Страны БРИКС: цифры и факты
15 октября 2016, 10:00
Страны БРИКС: цифры и фактыЛидеры стран БРИКС обсудят на саммите в Индии вопросы глобальной экономики, политики, борьбу с терроризмом, технологии, цифровую экономику, изменение климата. История создания Организации, данные о странах-участниках - в инфографике Ria.ru.
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР проходит 13 и 14 ноября в столице Бразилии. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.
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БРИКСВладимир ПутинРоссияЭкономика
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