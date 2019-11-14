Путин рассказал об инициативах России во время председательства в БРИКС

"Имеем в виду предложить и новые инициативы, направленные на расширение сотрудничества налоговых, таможенных и антимонопольных органов стран объединения. Думаю, что такая практическая работа и такое практическое взаимодействие будет весьма полезным для реализации наших целей", — сказал Путин на пленарном заседании БРИКС.