Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, какие предложения Москва будет выдвигать во время председательства в БРИКС в следующем году.

"Все, что мы будем делать, будет лежать так или иначе в рамках того, что делало бразильское председательство, мы будем продолжать практически эти тенденции и приоритеты", — отметил глава государства на пленарном заседании.

Президент заявил, что за десять лет существования страны БРИКС добились серьезных результатов и продолжают тесно сотрудничать в решении глобальных и региональных проблем.

"Объединять единомышленников"

Путин подчеркнул, что Россия намерена расширять взаимодействие между государствами "пятерки" на международных площадках.

"Прежде всего в ООН, где странами БРИКС накоплен действительно хороший опыт взаимодействия", — сказал российский лидер.

Он отметил, что члены "пятерки" сообща выступают за неукоснительное соблюдение норм международного права и отстаивают центральную роль ООН в мировых делах. Странам также удалось выработать общую позицию "по широкому кругу вопросов ооновской повестки дня". Среди них миротворчество, а также борьба с террористической угрозой и транснациональной преступностью.

"Наши страны способствуют повышению влияния развивающихся государств в системе глобального управления, созданию более справедливого мирового порядка", — добавил Путин.

Кроме того, члены "пятерки" неизменно поддерживают инициативы друг друга и стараются солидарно голосовать по важнейшим резолюциям.

"Однако государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль", — уверен российский президент.

По его словам, партнерам по БРИКС нужно более активно и в постоянном режиме заниматься продвижением позитивной международной повестки, объединяя вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем.

Модернизация партнерства в экономике

Путин также отметил, что участники "пятерки" последовательно углубляют взаимовыгодные экономические связи, наращивают торговые и инвестиционные потоки, совместно решают задачи по модернизации промышленности, внедрению инновационных технологий, повышению благосостояния граждан.

Однако стратегия экономического партнерства БРИКС, принятая на саммите в 2015-м, нуждается в обновлении, заявил глава государства. Россия намерена предложить партнерам поставить новые задачи на очередной пятилетний период до 2025 года.

По его словам, это необходимо для того, чтобы "взаимодействие государств приносило реальную пользу гражданам, содействовало повышению стандартов и качества жизни".