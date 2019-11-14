Путин рассказал, под каким девизом пройдет саммит БРИКС в России

Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС

Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС

"Девизом российского председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста". Планируем провести порядка 150 мероприятий разного уровня, помимо главного события - саммита БРИКС в Санкт-Петербурге, многочисленные встречи, форумы и заседания пройдут в Челябинске, в других российских городах", - сказал Путин.