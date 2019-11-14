Путин рассказал, под каким девизом пройдет саммит БРИКС в России

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Председательство России в БРИКС в следующем году будет проходить под девизом "Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании БРИКС, которое проходит в четверг в Бразилии, он напомнил, что с 1 января 2020 года председательство в объединении перейдет к РФ, и изложил основные подходы российской стороны по дальнейшему развитию сотрудничества в рамках БРИКС.
"Девизом российского председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста". Планируем провести порядка 150 мероприятий разного уровня, помимо главного события - саммита БРИКС в Санкт-Петербурге, многочисленные встречи, форумы и заседания пройдут в Челябинске, в других российских городах", - сказал Путин.
2 сентября 2017, 10:00БРИКС в цифрах и фактах