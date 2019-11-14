Первые получатели гранта “Агростартап” определены на Камчатке

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гранты на почти 11 миллионов рублей получили четыре основателя агростартапов на Камчатке, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

По данным регионального ведомства, получившие поддержку проекты нацелены на разведение крупного рогатого скота, выращивание овощей в открытом и закрытом грунте, а также на разведение перепелов.

"На средства гранта "Агростартап" победители приобретут сельхозтехнику, грузовой транспорт, материалы для ремонта и строительства сельскохозяйственных объектов, оборудование и животных. Добавлю, что в настоящий момент продолжается второй этап приема документов на предоставление грантов "Агростартап". Он продлится до 18 ноября 2019 года", – сказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.

Отмечается, что подать заявку на грант могут граждане России, проживающие в сельской местности и ведущие личное подсобное хозяйство. При победе в конкурсе они должны будут в течение 15 дней зарегистрировать фермерское хозяйство. Максимальный размер гранта "Агростартап" составляет три миллиона рублей. При получении гранта до двух миллионов рублей заявитель обязан до конца года создать одно постоянное рабочее место, от двух миллионов – два рабочих места.