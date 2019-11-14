Суд не стал арестовывать основателя Cirque du Soleil по делу о наркотиках

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Суд города Папеэте на Таити во Французской Полинезии после предъявления обвинений отпустил основателя и руководителя всемирно известного канадского цирка Cirque du Soleil миллиардера Ги Лалиберте, задержанного по подозрению в распространении наркотиков, сообщает радио France Info.
По данным радиостанции, Лалиберте были предъявлены обвинения в "приобретении, хранении, перевозке, передаче, употреблении и соучастии в производства наркотиков". В качестве меры пресечения суд избрал запрет определенных действий.
Полиция подозревает Лалиберте в производстве и распространении наркотиков. Адвокат канадского миллиардера назвал информацию слухами и заявил, что его подзащитный никак не связан с продажей наркотиков.
Ги Лалиберте основал Cirque du Soleil в 1984 году. Его состояние на сегодняшний день оценивается в один миллиард долларов.