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РИА Новости

Суд не стал арестовывать основателя Cirque du Soleil по делу о наркотиках

17:09 14.11.2019
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© Фото : Цирк du SoleilГи Лалиберте (Guy Laliberté) - основатель Cirque du Soleil
Ги Лалиберте (Guy Laliberté) - основатель Cirque du Soleil
© Фото : Цирк du Soleil
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Суд города Папеэте на Таити во Французской Полинезии после предъявления обвинений отпустил основателя и руководителя всемирно известного канадского цирка Cirque du Soleil миллиардера Ги Лалиберте, задержанного по подозрению в распространении наркотиков, сообщает радио France Info.
По данным радиостанции, Лалиберте были предъявлены обвинения в "приобретении, хранении, перевозке, передаче, употреблении и соучастии в производства наркотиков". В качестве меры пресечения суд избрал запрет определенных действий.
Полиция подозревает Лалиберте в производстве и распространении наркотиков. Адвокат канадского миллиардера назвал информацию слухами и заявил, что его подзащитный никак не связан с продажей наркотиков.
Ги Лалиберте основал Cirque du Soleil в 1984 году. Его состояние на сегодняшний день оценивается в один миллиард долларов.
Работа полиции
8 ноября, 20:54
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ТаитиГи ЛалибертеCirque du SoleilФранцузская ПолинезияВ мире
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