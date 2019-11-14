В российском МИД прокомментировали ситуацию в Боливии

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Говорить о законной власти в Боливии можно будет только после выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы оцениваем ситуацию в Боливии как ситуацию, где должны пройти выборы. И после этого можно будет говорить о законной власти. Я уже отвечала на вопрос, вот именно так мы именно это и рассматриваем. Предстоят выборы, по итогам которых должна быть избрана власть, которая дальше, если все пройдет успешно, будет устанавливать отношения, признавать, либо не признавать", - сказала Захарова на брифинге.
"На сегодняшний момент подобные сообщения рассматриваться с точки зрения международно-правовых, на мой взгляд, не могут", - подчеркнула она, отвечая на вопрос о сообщениях СМИ, что новые власти Боливии признали оппозиционера Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы.
На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.