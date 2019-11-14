В российском МИД прокомментировали ситуацию в Боливии

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Говорить о законной власти в Говорить о законной власти в Боливии можно будет только после выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Мы оцениваем ситуацию в Боливии как ситуацию, где должны пройти выборы. И после этого можно будет говорить о законной власти. Я уже отвечала на вопрос, вот именно так мы именно это и рассматриваем. Предстоят выборы, по итогам которых должна быть избрана власть, которая дальше, если все пройдет успешно, будет устанавливать отношения, признавать, либо не признавать", - сказала Захарова на брифинге.

"На сегодняшний момент подобные сообщения рассматриваться с точки зрения международно-правовых, на мой взгляд, не могут", - подчеркнула она, отвечая на вопрос о сообщениях СМИ, что новые власти Боливии признали оппозиционера Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы.

На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке . Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.