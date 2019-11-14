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РИА Новости

"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз

17:05 14.11.2019
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© U.S. Air Force / Senior Airman Stuart BrightСтратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США
© U.S. Air Force / Senior Airman Stuart Bright
Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американские стратегические бомбардировщики B-52 все чаще приближаются на минимальное расстояние к Баренцеву морю, где базируются российские подводные лодки. Об этом сообщает The National Interest.
Автор статьи обратил внимание, что с начала осени таких случаев было уже три. Последний раз ВВС США отчитались о полете в этом регионе 6 ноября. В пресс-релизе говорилось, что маневры нацелены на отработку взаимодействия с норвежской военной авиацией.
Маршрут полета проходил у восточной части Баренцева моря. СМИ сообщали, что один из самолетов приблизился к берегам Кольского полуострова и Новой Земли, второй направился к мысу Канин Нос у входа в Белое море, третий вернулся в западную часть Баренцева моря.
Автор публикации подчеркнул, что бомбардировщики пролетали недалеко от баз ВМФ, однако у России это как будто не вызывает беспокойства. По его мнению, подобная активность напоминает действия американских и советских ВВС в годы холодной войны, когда военные самолеты приближались к границам, но не пересекали их.
"Это разновидность игры с потенциально смертельными последствиями. СССР в свое время сбил несколько американских самолетов-шпионов, и не трудно представить, что и Россия может обеспокоиться полетами бомбардировщиков у наиболее важных военных баз", — заключил автор.
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B-52Белое мореБаренцево мореВВС СШАКольский полуостровНАТОНовая ЗемляНорвегияРоссияСССРСШАВМФ РФБезопасностьВ мире
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