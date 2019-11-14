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РИА Новости

Медведев назначил Константина Румянцева замглавы Минприроды

17:03 14.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева на должность замглавы Минприроды, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что Медведев отправил в отставку Владимира Логинова, который, в частности, контролировал работу Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.
"Назначить Румянцева Константина Николаевича заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ", - говорится в документе.
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Новости - ЭкологияДмитрий МедведевМинистерство природных ресурсов и экологии РФРоссияПолитика
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