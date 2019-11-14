Медведев назначил Константина Румянцева замглавы Минприроды

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева на должность замглавы Минприроды, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что Медведев отправил в отставку Владимира Логинова, который, в частности, контролировал работу Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.
"Назначить Румянцева Константина Николаевича заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ", - говорится в документе.