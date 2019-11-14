Тимур Бекмамбетов провел в школе в Москве урок на тему цифрового кино

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Режиссер и продюсер Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов провел в четверг урок кино у старшеклассников московской школы №1253 в рамках всероссийского образовательного проекта "Культурный марафон", сообщила пресс-служба проекта.

"Честно говоря, я немного волновался перед встречей с ребятами. Доводилось общаться с совершенно разной аудиторией, но вот со школьниками — впервые. Мне просто было интересно с ними разговаривать, за ними наблюдать", - приводит слова Бекмамбетов пресс-служба.

Урок кино Бекмамбетов посвятил теме гуманизации интернета и обсудил с учениками вопросы цифровой этики. Школьники поделились с режиссером своими размышлениями о том, с какими этическими вопросами они сталкиваются в интернете: кибербуллинг, фишинг, кража личности в интернете, общение с ботами, виртуальными персоналиями.

Режиссер рассказал об изобретенном им формате кино screenlife, в котором все действие происходит на экране компьютера, смартфона, планшета или любого другого электронного девайса. А во второй части занятия школьники сами попробовали создать мини-фильм, используя рекордер интерактивных видео screenlife clickorder, который разработала команда Бекмамбетова. Результаты этой работы и идеи по созданию собственных проектов в формате screenlife школьники смогут отправить напрямую режиссеру и его медиаредакции.