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РИА Новости

Тимур Бекмамбетов провел в школе в Москве урок на тему цифрового кино

17:00 14.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов провел в четверг урок кино у старшеклассников московской школы №1253 в рамках всероссийского образовательного проекта "Культурный марафон", сообщила пресс-служба проекта.
"Честно говоря, я немного волновался перед встречей с ребятами. Доводилось общаться с совершенно разной аудиторией, но вот со школьниками — впервые. Мне просто было интересно с ними разговаривать, за ними наблюдать", - приводит слова Бекмамбетов пресс-служба.
Урок кино Бекмамбетов посвятил теме гуманизации интернета и обсудил с учениками вопросы цифровой этики. Школьники поделились с режиссером своими размышлениями о том, с какими этическими вопросами они сталкиваются в интернете: кибербуллинг, фишинг, кража личности в интернете, общение с ботами, виртуальными персоналиями.
Режиссер рассказал об изобретенном им формате кино screenlife, в котором все действие происходит на экране компьютера, смартфона, планшета или любого другого электронного девайса. А во второй части занятия школьники сами попробовали создать мини-фильм, используя рекордер интерактивных видео screenlife clickorder, который разработала команда Бекмамбетова. Результаты этой работы и идеи по созданию собственных проектов в формате screenlife школьники смогут отправить напрямую режиссеру и его медиаредакции.
Режиссер Тимур Бекмамбетов на пресс-конференции своего фильма Профиль (Profile) в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018. 17 февраля 2018
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В рамках Всероссийского образовательного проекта "Культурный марафон" известные представители искусства и культуры проводят открытые уроки в московских и региональных школах. Организаторы проекта — Яндекс.Учебник, КиноПоиск, Яндекс.Музыка, Яндекс.Афиша, а также Минкультуры и Минпросвещения, департамент образования и науки Москвы.
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КультураТимур БекмамбетовМосква
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