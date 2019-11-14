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РИА Новости

Правкомиссия по иностранным инвестициям разрешила продать 30,7% "Новомета"

16:47 14.11.2019
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© Фото : "Новомет"Офис компании "Новомет"
Офис компании Новомет
© Фото : "Новомет"
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила консорциуму саудовских инвесторов и РФПИ приобрести 30,7% "Новомета", сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев. Он отметил, что саудовские инвесторы получат 20,5% за 5 миллиардов рублей, а РФПИ получит 10,2% компании.
"Согласно решению комиссии компании из Саудовской Аравии приобретут 20,5% в компании "Новомет", будут инвестировать в эту компанию. Стоимость этой сделки 5 миллиардов рублей. И Российский фонд прямых инвестиций также приобретет 10,2%. Таким образом они выступают в данном случае как инвесторы, которые будут развивать эти технологии дальше", - сказал он.
Говоря о цене пакета РФПИ, Артемьев отметил, что ее можно "легко рассчитать".
В середине октября консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда объявили о согласовании обязывающей документации по приобретению всего пакета "Роснано" в 30,76% в ГК "Новомет". Отмечалось, что консорциум направил в ФАС России пакет документов для согласования сделки. Закрыть ее стороны рассчитывали до конца 2019 года.
"Новомет" - один из крупнейших в РФ производителей оборудования для добычи нефти, который также оказывает дальнейшие услуги по его сопровождению. Менеджменту принадлежит 49,9% в "Новомете", миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners. В 2018 году при поддержке консорциума ГК "Новомет" осуществила первые поставки оборудования на рынок Саудовской Аравии. Компания занимает 3,9% глобального рынка нефтесервисного оборудования и осуществляет поставки клиентам в 25 странах мира.
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Российский фонд прямых инвестицийИгорь АртемьевСаудовская АравияЭкономика
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