Правкомиссия по иностранным инвестициям разрешила продать 30,7% "Новомета"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила консорциуму саудовских инвесторов и Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила консорциуму саудовских инвесторов и РФПИ приобрести 30,7% "Новомета", сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев . Он отметил, что саудовские инвесторы получат 20,5% за 5 миллиардов рублей, а РФПИ получит 10,2% компании.

"Согласно решению комиссии компании из Саудовской Аравии приобретут 20,5% в компании "Новомет", будут инвестировать в эту компанию. Стоимость этой сделки 5 миллиардов рублей. И Российский фонд прямых инвестиций также приобретет 10,2%. Таким образом они выступают в данном случае как инвесторы, которые будут развивать эти технологии дальше", - сказал он.

Говоря о цене пакета РФПИ, Артемьев отметил, что ее можно "легко рассчитать".

В середине октября консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда объявили о согласовании обязывающей документации по приобретению всего пакета "Роснано" в 30,76% в ГК "Новомет". Отмечалось, что консорциум направил в ФАС России пакет документов для согласования сделки. Закрыть ее стороны рассчитывали до конца 2019 года.