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РИА Новости

Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы

16:42 14.11.2019 (обновлено: 20:01 14.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева, а также ее коллега Андрей Продеус рассказали в эфире передачи "Жить здорово" об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Первый бесполезный, по мнению медиков, анализ — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, которая вызывает язву, гастрит и рак желудка. Этот анализ не свидетельствует о наличии активной инфекции, а лишь говорит о том, что эта бактерия когда-то присутствовала в организме. Заменить его можно дыхательным уреазным тестом, пояснила Малышева.
Телеведущая Елена Малышева
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Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует. По словам ведущей, если пациенту назначают такой анализ, это говорит если не о мошенничестве, то о явном непрофессионализме врача.
Еще одним не стоящим трат в программе назвали исследование на вирус Эпштейна — Барр. Он есть практически у всех жителей планеты и не несет угрозы. То же самое касается и анализа на цитомегаловирус.
Отказавшись от вышеперечисленных анализов, можно сэкономить приблизительно четыре тысячи рублей, подсчитала ведущая.
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Елена МалышеваЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
А никто не задается вопросом, почему люди вообще должны тратить деньги на анализы в стране, где "Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений." (из 41 статьи Конституции)?) Очень интересно было бы услышать, как Гарант Конституции ответил бы на такой вопрос) Ну чтобы увидеть мастер класс дипломатического таланта в уклонении от неудобного вопроса)
14 ноября, 18:15
Артур Павлов
50300017
Нас готовят к "райской жизни" по-Путински.
14 ноября, 19:45
VAVladimir Avakimov
11012216
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