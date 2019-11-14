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РИА Новости

Россия воспринимает Аньес как президента Боливии до выборов, заявили в МИД

16:37 14.11.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoОппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия воспринимает сенатора Жанин Аньес как руководителя Боливии на период до новых президентских выборов в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва исходит из того, что в соответствии с имеющимися правовыми нормами именно Аньес должна была занять место главы Боливии, после того как все руководство страны было вынуждено подать в отставку. Рябков отметил, что в РФ насторожены отсутствием кворума в парламенте при голосовании по кандидатуре Аньес и воспринимают события, предшествовавшие смене власти в Боливии, как действия, эквивалентные госперевороту.
"Россия будет воспринимать госпожу Аньес как руководителя Боливии, но до выборов. Речь идет не о признании того, что случилось в Боливии, как некоего законного процесса, об этом речи, как вы понимаете, не идет. Своими оценками мы поделились с международной общественностью. Напомню, что высказали озабоченность тем, что произошло в Боливии. В течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота", - сказала Захарова на брифинге.
На состоявшихся 20 октября выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
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Жанин АньесМария ЗахароваЭво МоралесБоливияВ мире
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