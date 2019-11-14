Россия воспринимает Аньес как президента Боливии до выборов, заявили в МИД

"Россия будет воспринимать госпожу Аньес как руководителя Боливии, но до выборов. Речь идет не о признании того, что случилось в Боливии, как некоего законного процесса, об этом речи, как вы понимаете, не идет. Своими оценками мы поделились с международной общественностью. Напомню, что высказали озабоченность тем, что произошло в Боливии. В течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота", - сказала Захарова на брифинге.