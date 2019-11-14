Россия воспринимает Аньес как президента Боливии до выборов, заявили в МИД

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия воспринимает сенатора Жанин Аньес как руководителя Боливии на период до новых президентских выборов в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вчера, 15:20Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва исходит из того, что в соответствии с имеющимися правовыми нормами именно Аньес должна была занять место главы Боливии, после того как все руководство страны было вынуждено подать в отставку. Рябков отметил, что в РФ насторожены отсутствием кворума в парламенте при голосовании по кандидатуре Аньес и воспринимают события, предшествовавшие смене власти в Боливии, как действия, эквивалентные госперевороту.
"Россия будет воспринимать госпожу Аньес как руководителя Боливии, но до выборов. Речь идет не о признании того, что случилось в Боливии, как некоего законного процесса, об этом речи, как вы понимаете, не идет. Своими оценками мы поделились с международной общественностью. Напомню, что высказали озабоченность тем, что произошло в Боливии. В течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота", - сказала Захарова на брифинге.
На состоявшихся 20 октября выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.