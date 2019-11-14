В МИД назвали попытку захвата посольства Венесуэлы в Бразилии провокацией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва считает провокацией попытку захвата посольства Венесуэлы в Бразилии, эта акция была предпринята специально в преддверии Москва считает провокацией попытку захвата посольства Венесуэлы в Бразилии, эта акция была предпринята специально в преддверии саммита БРИКС , заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Что касается истории с попыткой захвата, которая была предпринята сторонниками самопровозглашенного непонятно в каком качестве (Хуана) Гуаидо в отношении посольства Венесуэлы (в Бразилии), то мы рассматриваем это как провокацию, как акцию, в том числе приуроченную к крупному международному событию (саммиту БРИКС), которая в эти дни проходит в этой стране", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что оппозиция Венесуэлы пыталась использовать это в своих собственных политических целях, и "задач было поставлено немало".

"Мы исходим из того, что ситуация сейчас под контролем и подобные провокации будут пресекаться на основе всех существующих международных правовых норм", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву и Венской конвенции. Парламентарии от бразильской Партии трудящихся обвинили в организации вторжения президента Бразилии Жаира Болсонару. Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщает, что в посольство вторглись сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении приняли участие около 20 человек.