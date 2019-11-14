Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-14T16:34Z
https://ria.ru/20191114/1560941127.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156072/60/1560726014_0:0:3163:1779_1036x0_80_0_0_0ee7b989f214b0ef7be64ca9ab7dd266.jpg
РИА Новости

В МИД назвали попытку захвата посольства Венесуэлы в Бразилии провокацией

16:34 14.11.2019
328
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва считает провокацией попытку захвата посольства Венесуэлы в Бразилии, эта акция была предпринята специально в преддверии саммита БРИКС, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается истории с попыткой захвата, которая была предпринята сторонниками самопровозглашенного непонятно в каком качестве (Хуана) Гуаидо в отношении посольства Венесуэлы (в Бразилии), то мы рассматриваем это как провокацию, как акцию, в том числе приуроченную к крупному международному событию (саммиту БРИКС), которая в эти дни проходит в этой стране", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что оппозиция Венесуэлы пыталась использовать это в своих собственных политических целях, и "задач было поставлено немало".
"Мы исходим из того, что ситуация сейчас под контролем и подобные провокации будут пресекаться на основе всех существующих международных правовых норм", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Вчера, 09:32
МИД Венесуэлы сообщил об урегулировании ситуации с посольством в Бразилии
Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву и Венской конвенции. Парламентарии от бразильской Партии трудящихся обвинили в организации вторжения президента Бразилии Жаира Болсонару. Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщает, что в посольство вторглись сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении приняли участие около 20 человек.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
13 ноября, 18:24
Болсонару заявил, что не знал о вторжении в посольство Венесуэлы в Бразилии
300110
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеСаммит БРИКС в БразилииХуан ГуаидоМария ЗахароваБРИКСНиколас МадуроМИД РФВенесуэлаБразилияРоссияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Заявление следователей по МН-17 нуждается в проверке, заявила Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова Асада о гибели основателя "Белых касок"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в Чили
Временный президент Боливии Жанин Аньес в Ла-Пасе
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Россия воспринимает Аньес как президента Боливии до выборов, заявили в МИД
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эксперт объяснил, почему отношения Турции и США не выйдут из кризиса
Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия
В российском МИД прокомментировали ситуацию в Боливии
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Эксперт прокомментировал слова Асада о смерти основателя "Белых касок"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 14 ноября 2019
В МИД рассказали, что Украина не дала ясности об особом статусе Донбасса
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита стран БРИКС
Путин отметил важность внешнеполитической координации БРИКС
Акция протеста в Багдаде
Дестабилизация обстановки в Ираке угрожает возрождением ИГ*, заявили в МИД
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия приветствует прекращение огня между Израилем и "Исламским джихадом"
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару заявил, что не знал о вторжении в посольство Венесуэлы в Бразилии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии
02:13Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
Лента новостейМолния