Электронные визы для японцев начнут действовать по всей России с 2021 года

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия намерена способствовать упрощению взаимных поездок граждан РФ и Россия намерена способствовать упрощению взаимных поездок граждан РФ и Японии , режим действия электронных виз для японских граждан будет действовать на всей территории России с 2021 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Намерены и далее продвигать успешно развивающееся сотрудничество в области культуры, способствовать упрощению взаимных поездок граждан. Мы, как вы знаете, неоднократно предлагали Токио отменить визовые формальности на взаимной основе, приняли ряд односторонних мер в этой области, в том числе расширили действие электронных виз для граждан Японии на ряд субъектов Российской Федерации. В настоящее время речь идет о Дальнем Востоке, Бурятии, Калининграде. Начиная с 2021 года, этот режим будет действовать на территории всей страны. Напомню, что он также находится в процессе доработки", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что РФ готова развивать взаимодействие с Японией не только в традиционных, но и в высокотехнологичных областях.