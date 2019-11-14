Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T17:40Z
https://ria.ru/20191114/1560941102.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/130889/21/1308892150_0:230:2823:1818_1036x0_80_0_0_9a0a38bd248f12e8adb7b5ecfd8c15e6.jpg
РИА Новости

Электронные визы для японцев начнут действовать по всей России с 2021 года

16:34 14.11.2019 (обновлено: 17:40 14.11.2019)
151
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкИностранные туристы во Владивостоке
Иностранные туристы во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Иностранные туристы во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия намерена способствовать упрощению взаимных поездок граждан РФ и Японии, режим действия электронных виз для японских граждан будет действовать на всей территории России с 2021 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Намерены и далее продвигать успешно развивающееся сотрудничество в области культуры, способствовать упрощению взаимных поездок граждан. Мы, как вы знаете, неоднократно предлагали Токио отменить визовые формальности на взаимной основе, приняли ряд односторонних мер в этой области, в том числе расширили действие электронных виз для граждан Японии на ряд субъектов Российской Федерации. В настоящее время речь идет о Дальнем Востоке, Бурятии, Калининграде. Начиная с 2021 года, этот режим будет действовать на территории всей страны. Напомню, что он также находится в процессе доработки", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Михаил Сергеевич Горбачев
28 октября, 10:11
Горбачев заявил о необходимости сотрудничества между Россией и Японией
Она отметила, что РФ готова развивать взаимодействие с Японией не только в традиционных, но и в высокотехнологичных областях.
"Полагаем, что здесь у нас есть большой потенциал для роста. Значимым подспорьем для качественного улучшения двусторонних отношений, поиска взаимоприемлемых развязок в том числе и по чувствительным вопросам стало бы осуществление масштабных экономических проектов, таких как организация транспортного перехода с материка на Сахалин с перспективой продления до Хоккайдо, прокладка трубопровода из России в Японию, создание энергомоста", - сказала она.
300013
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмМария ЗахароваРазворот на ВостокЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в Чили
Фрагмент храма Метехи
В Москве открылись научные чтения о Грузии, России и христианском Востоке
Ученик на уроке чтения
Россия выступила против "зачисток" образования от русского языка
Середниково
В Подмосковье едут в древние храмы, усадьбы писателей и за страус-омлетом
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Путин рассказал, под каким девизом пройдет саммит БРИКС в России
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
СМИ: Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT
Студия телеканала NewsOne
Нацсовет Украины по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
В Италии откроется выставка фотографий лауреатов конкурса имени Стенина
Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
Штабной вагон поезда Таврия
Подстаканники и интерьер поездов в Крым будут сделаны в особом стиле
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Россия воспринимает Аньес как президента Боливии до выборов, заявили в МИД
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала законопроект ЛДПР о ликвидации органов опеки
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Ответственные за реставрацию Нотр-Дама поссорились из-за шпиля
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский предложил, как предотвратить насилие в школах
Вывески туроператоров Интурист и Thomas Cook
Турецкая Anex Tour купила туроператора "Интурист"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
Лента новостейМолния