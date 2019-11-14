Эксперт прокомментировал слова Асада о смерти основателя "Белых касок"

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Недоброжелателями основателя Недоброжелателями основателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье могли быть не только западные спецслужбы, но репутация ЦРУ и, возможно, более существенные доказательства сирийской разведки позволяют Башару Асаду обвинять их в убийстве Ле Мезюрье, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" , что к смерти основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье причастны западные спецслужбы во главе с ЦРУ, потому что тот знал "важные секреты".

"ЦРУ себя так запятнало, что на них можно вешать всех собак. Но мы должны хотя бы для себя лично понимать, на основании чего мы делаем такие заключения. Если Асад сказал, что он в это верит, то, значит, у него есть какие-то основания", - сказал Михайлов.

"Мне кажется, что мы часто начинаем злоупотреблять этой историей, бывает так, что даже на какие-то спецслужбы, которые не то, что не способны ни на что, но еще и ресурсов не имеют, возлагаем ответственность за какие-то преступления. Хотя … в отношении ЦРУ, наверняка спецслужбы Сирии могли иметь прямые или косвенные этому подтверждения", - добавил эксперт.