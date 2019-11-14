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РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова Асада о смерти основателя "Белых касок"

16:27 14.11.2019
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© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Недоброжелателями основателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье могли быть не только западные спецслужбы, но репутация ЦРУ и, возможно, более существенные доказательства сирийской разведки позволяют Башару Асаду обвинять их в убийстве Ле Мезюрье, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что к смерти основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье причастны западные спецслужбы во главе с ЦРУ, потому что тот знал "важные секреты".
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
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"ЦРУ себя так запятнало, что на них можно вешать всех собак. Но мы должны хотя бы для себя лично понимать, на основании чего мы делаем такие заключения. Если Асад сказал, что он в это верит, то, значит, у него есть какие-то основания", - сказал Михайлов.
"Мне кажется, что мы часто начинаем злоупотреблять этой историей, бывает так, что даже на какие-то спецслужбы, которые не то, что не способны ни на что, но еще и ресурсов не имеют, возлагаем ответственность за какие-то преступления. Хотя … в отношении ЦРУ, наверняка спецслужбы Сирии могли иметь прямые или косвенные этому подтверждения", - добавил эксперт.
При этом он отметил, что в Сирии в целом, и в отношении "Белых касок" обстановка напряженная, поэтому ЦРУ является далеко не единственной структурой, которой могло "не нравиться что-то". Эксперт считает, что Ле Мезюрье могли убить как представители террористических организаций, так и кто-то, у кого на главу "Белых касок" могла быть личная обида (при этом Михайлов признался, что всерьез такую версию не рассматривает).
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Белые каскиАлександр Михайлов (генерал-майор)Центральное разведывательное управлениеБашар АсадСирияВ мире
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