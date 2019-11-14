Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T17:29Z
https://ria.ru/20191114/1560940635.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156094/27/1560942778_0:0:2674:1505_1036x0_80_0_0_e8f2e54d913634bc3a8206c2fab37a1a.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали, что Украина не дала ясности об особом статусе Донбасса

16:26 14.11.2019 (обновлено: 17:29 14.11.2019)
488
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 14 ноября 2019
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 14 ноября 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 14 ноября 2019
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. На прошедшем заседании Контактной группы в Минске не удалось добиться от украинской стороны ясности относительного продления закона об особом статусе Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Очередное заседание Контактной группы состоялось в Минске 12 ноября.
"Вместе с тем хотели бы указать, что с учетом все меньше остающегося времени до конца нынешнего года растущую актуальность приобретает задача продления закона об особом статусе… К сожалению, ясности на этот счет от украинской стороны на заседании Контактной группы добиться не удалось", - сказала Захарова на брифинге.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12 ноября, 12:43
В Кремле напомнили об обязательствах Киева по особому статусу Донбассаое.
600101
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРМария ЗахароваМИД РФВерховная Рада УкраиныМинск
Рекомендуем
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
В ДНР заявили о столкновениях ВСУ и националистов вблизи участка отвода сил
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР призвали Киев перейти к выполнению минских договоренностей
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
В ДНР призвали ООН раздельно учитывать число жертв от Киева и Донбасса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Заявление следователей по МН-17 нуждается в проверке, заявила Захарова
Александр Грушко
В МИД оценили заявление о возможном вводе нацгвардии Украины в Донбасс
Актриса Кристина Асмус позирует фотографу перед премьерой фильма Елки Тимура Бекмамбетова
Кристина Асмус объяснила, почему расплакалась во время шоу "Морозова ХЗ"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в Чили
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777
Следователи ищут новых свидетелей по делу MH17
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Эксперт прокомментировал слова Асада о смерти основателя "Белых касок"
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова Асада о гибели основателя "Белых касок"
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия
Глава "Слуги народа" хочет исключить из фракции депутата Скороход
Заместитель руководителя администрации президента России – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Собравшиеся у Рады украинские ученые требуют повысить финансирование науки
Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
Лента новостейМолния