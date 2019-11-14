Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T16:19Z
https://ria.ru/20191114/1560940079.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156072/28/1560722849_0:274:3140:2040_1036x0_80_0_0_7f189ced721ead88273c5c7c9b43b712.jpg
РИА Новости

В каждом поезде в Крым будет вагон-ресторан

16:19 14.11.2019
497
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Каждый поезд в Крым будет иметь в составе вагон-ресторан, а у проводников можно будет купить снэки, сообщил журналистам генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту в Крым с его открытием и обратно, Александр Ганов.
"Сейчас разрабатывается меню (для вагонов-ресторанов - ред.). Будет все, что нужно, чтобы перекусить – снэки, все прочее. Есть линейка, мы тестируем сейчас как раз разные варианты", - рассказал Ганов в четверг.
Он отметил, что компания хочет сделать питание приемлемым по цене.
"Будет, скорее всего, несколько вариантов (меню - ред.), потому что у "Гранд Сервис Экспресса" есть сейчас своя кухня… Если мы говорим о поезде Москва – Санкт-Петербург, то это определенное конкурентное преимущество "Гранд Сервис Экспресса", потому что уровень питания высокий достаточно. Мы его постараемся имплементировать на те маршруты. Это не везде возможно, сразу говорю, потому что в плацкарте, мы, конечно, такое не сможем обеспечить. Но на флагманском поезде постараемся сделать", - пояснил Ганов.
Штабной вагон поезда Таврия
Вчера, 16:08
Подстаканники и интерьер поездов в Крым будут сделаны в особом стиле
Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
1122000
Обсудить 0
ТаврияКрымский мостМоскваКрымОбщество
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Штабной вагон поезда Таврия
Подстаканники и интерьер поездов в Крым будут сделаны в особом стиле
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Студент благовещенского колледжа рассказал о реакции полиции на ЧП
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
Лента новостейМолния