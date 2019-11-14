В каждом поезде в Крым будет вагон-ресторан

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Каждый поезд в Каждый поезд в Крым будет иметь в составе вагон-ресторан, а у проводников можно будет купить снэки, сообщил журналистам генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту в Крым с его открытием и обратно, Александр Ганов.

"Сейчас разрабатывается меню (для вагонов-ресторанов - ред.). Будет все, что нужно, чтобы перекусить – снэки, все прочее. Есть линейка, мы тестируем сейчас как раз разные варианты", - рассказал Ганов в четверг.

Он отметил, что компания хочет сделать питание приемлемым по цене.

"Будет, скорее всего, несколько вариантов (меню - ред.), потому что у "Гранд Сервис Экспресса" есть сейчас своя кухня… Если мы говорим о поезде Москва – Санкт-Петербург, то это определенное конкурентное преимущество "Гранд Сервис Экспресса", потому что уровень питания высокий достаточно. Мы его постараемся имплементировать на те маршруты. Это не везде возможно, сразу говорю, потому что в плацкарте, мы, конечно, такое не сможем обеспечить. Но на флагманском поезде постараемся сделать", - пояснил Ганов.

Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.

Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей.