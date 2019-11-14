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РИА Новости

Оператор поездов в Крым пообещал возить котов любого веса

16:38 14.11.2019 (обновлено: 18:13 14.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошки
Кошки
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту в Крым с его открытием и обратно, готова пускать в поезд пассажиров с котами любого веса.
Поезда компании "Гранд Сервис Экспресс", которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд в Крым поедет из Петербурга в Севастополь 23 декабря, из Москвы в Симферополь - 24 декабря. Компания в 2020 году планирует расширить количество маршрутов и в другие города России с полуострова.
Гендиректор компании Александр Ганов в четверг встретился с журналистами. В конце беседы журналисты заметили, что в поезде, в частности, смогут ездить туристы с рюкзаками, которые нельзя взять, например, на борт самолета.
"С котами", - продолжил в шутку Ганов.
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"У нас вес кота не важен", - поддержал шутку представитель компании.
Представитель компании уточнил РИА Новости, что кота можно перевозить в поезде в Крым и обратно в купе и СВ в ряде вагонов. Животное должно быть в переноске. "В плацкарте животных возить нельзя", - отметили в компании.
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Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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