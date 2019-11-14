Оператор поездов в Крым пообещал возить котов любого веса

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Компания Компания "Гранд Сервис Экспресс" , которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту в Крым с его открытием и обратно, готова пускать в поезд пассажиров с котами любого веса.

Поезда компании "Гранд Сервис Экспресс", которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд в Крым поедет из Петербурга в Севастополь 23 декабря, из Москвы в Симферополь - 24 декабря. Компания в 2020 году планирует расширить количество маршрутов и в другие города России с полуострова.

Гендиректор компании Александр Ганов в четверг встретился с журналистами. В конце беседы журналисты заметили, что в поезде, в частности, смогут ездить туристы с рюкзаками, которые нельзя взять, например, на борт самолета.

"С котами", - продолжил в шутку Ганов.

"У нас вес кота не важен", - поддержал шутку представитель компании.

Представитель компании уточнил РИА Новости, что кота можно перевозить в поезде в Крым и обратно в купе и СВ в ряде вагонов. Животное должно быть в переноске. "В плацкарте животных возить нельзя", - отметили в компании.

Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в соцсети Facebook , что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте". Эта история вызвала общественный резонанс.