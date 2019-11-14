Оператор поездов в Крым рассчитывает на субсидии за перевозки в плацкарте

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту в Крым с его открытием и обратно, рассчитывает на получение госсубсидии за перевозки в плацкарте в Крым, сообщил на встрече с журналистами гендиректор компании Александр Ганов.
Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет Федеральная антимонопольная служба. Выпадающие доходы "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. "Гранд Сервис Экспресс" в 20-х числах декабря начнет перевозки на поездах в Крым, где в вагонах, в том числе, есть и плацкарт. Ранее этого класса в поездах компании не было.
"Пока у нас нет такого решения, но мы надеемся, что здесь какие-то решения возможны. Есть правовое поле, есть возможность, почему бы не использовать возможность", - сказал Ганов в ответ на вопрос, будет ли компания получать госсубсидию за плацкарт.
Он добавил, что в этом году у компании будет не так много перевозок в этом сегменте - первый поезд с вагонами плацкарт в Крым поедет в Севастополь из Петербурга 23 декабря.
"Рассматриваем такую возможность", - ответил он на вопрос, будет ли компания претендовать на субсидию на следующий год.
Он напомнил, что тарифы в плацкарте определяет государство. "Собственно говоря, это тоже плод долгих размышлений. Мы решили, что мы все-таки войдем в регулируемый сегмент, то есть мы естественная монополия. Мы имеем этот статус и это дает, с одной стороны, ряд ограничений, с другой стороны, возможности все-таки использовать инструменты государственной поддержки для как раз, условно говоря, перевозки по фиксированным тарифам в плацкарте", - добавил Ганов.
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