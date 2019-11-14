Оператор поездов в Крым рассчитывает на субсидии за перевозки в плацкарте

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту в Крым с его открытием и обратно, рассчитывает на получение госсубсидии за перевозки в плацкарте в Крым, сообщил на встрече с журналистами гендиректор компании Александр Ганов.

Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет Федеральная антимонопольная служба. Выпадающие доходы "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. " Гранд Сервис Экспресс " в 20-х числах декабря начнет перевозки на поездах в Крым, где в вагонах, в том числе, есть и плацкарт. Ранее этого класса в поездах компании не было.

"Пока у нас нет такого решения, но мы надеемся, что здесь какие-то решения возможны. Есть правовое поле, есть возможность, почему бы не использовать возможность", - сказал Ганов в ответ на вопрос, будет ли компания получать госсубсидию за плацкарт.

Он добавил, что в этом году у компании будет не так много перевозок в этом сегменте - первый поезд с вагонами плацкарт в Крым поедет в Севастополь из Петербурга 23 декабря.

"Рассматриваем такую возможность", - ответил он на вопрос, будет ли компания претендовать на субсидию на следующий год.