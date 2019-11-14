Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. МИД РФ осуждает использование насильственных методов для решения политических задач, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства МИД РФ осуждает использование насильственных методов для решения политических задач, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова , комментируя текущую ситуацию в Боливии

"Мы принципиально осуждаем использование насильственных методов для решения политических задач. Последствием этого становятся, как вы все заметили, только хаос, человеческие жертвы, социально-экономическая нестабильность", - сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что назначение и легитимность главы государства должны вписываться в конституцию страны и служить объединению, а не расколу нации.

"Боливии нужны спокойствие, мирный диалог, важно восстановить работу государственных институтов в конституционном поле. Мы рассчитываем, что ответственный подход будет проявлен всеми членами международного сообщества, как в латиноамериканском регионе, так и вне его", - заключила официальный представитель МИД РФ.

На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.