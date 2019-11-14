Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. МИД РФ осуждает использование насильственных методов для решения политических задач, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя текущую ситуацию в Боливии.
"Мы принципиально осуждаем использование насильственных методов для решения политических задач. Последствием этого становятся, как вы все заметили, только хаос, человеческие жертвы, социально-экономическая нестабильность", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что назначение и легитимность главы государства должны вписываться в конституцию страны и служить объединению, а не расколу нации.
"Боливии нужны спокойствие, мирный диалог, важно восстановить работу государственных институтов в конституционном поле. Мы рассчитываем, что ответственный подход будет проявлен всеми членами международного сообщества, как в латиноамериканском регионе, так и вне его", - заключила официальный представитель МИД РФ.
На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.