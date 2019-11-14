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РИА Новости

Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии

16:11 14.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. МИД РФ осуждает использование насильственных методов для решения политических задач, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя текущую ситуацию в Боливии.
"Мы принципиально осуждаем использование насильственных методов для решения политических задач. Последствием этого становятся, как вы все заметили, только хаос, человеческие жертвы, социально-экономическая нестабильность", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что назначение и легитимность главы государства должны вписываться в конституцию страны и служить объединению, а не расколу нации.
"Боливии нужны спокойствие, мирный диалог, важно восстановить работу государственных институтов в конституционном поле. Мы рассчитываем, что ответственный подход будет проявлен всеми членами международного сообщества, как в латиноамериканском регионе, так и вне его", - заключила официальный представитель МИД РФ.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииМария ЗахароваЭво МоралесМИД РФБоливияРоссияВ мире
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