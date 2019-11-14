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РИА Новости

Подстаканники и интерьер поездов в Крым будут сделаны в особом стиле

16:08 14.11.2019
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© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"Штабной вагон поезда "Таврия"
Штабной вагон поезда Таврия
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
Штабной вагон поезда "Таврия". Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российская компания "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту в Крым с его открытием и обратно, планирует в поездах между полуостровом и материковой Россией подстаканники и внутренний интерьер в особом стиле, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Ганов.
Продажи билетов на первые два маршрута открылись 8 ноября. Первый поезд с фирменным названием "Таврия" в Крым поедет из Санкт-Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь, из Москвы - 24 декабря - до Симферополя.
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"Мы как раз готовимся к этому делу. Мы же, конечно, должны отличаться от всего, что есть. И они (подстаканники и интерьер - ред.) будут, естественно, забрендированы. Уже есть брендбук, фирменный стиль, уже по нему будет оформлено внутреннее пространство вагонов", - сообщил Ганов в четверг на встрече с журналистами.
Он рассказал, что в поездах также будет развлекательно-информационная система для пассажиров.
Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей.
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