Подстаканники и интерьер поездов в Крым будут сделаны в особом стиле

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российская компания Российская компания "Гранд Сервис Экспресс" , которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту в Крым с его открытием и обратно, планирует в поездах между полуостровом и материковой Россией подстаканники и внутренний интерьер в особом стиле, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Ганов.

Продажи билетов на первые два маршрута открылись 8 ноября. Первый поезд с фирменным названием "Таврия" в Крым поедет из Санкт-Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь, из Москвы - 24 декабря - до Симферополя.

"Мы как раз готовимся к этому делу. Мы же, конечно, должны отличаться от всего, что есть. И они (подстаканники и интерьер - ред.) будут, естественно, забрендированы. Уже есть брендбук, фирменный стиль, уже по нему будет оформлено внутреннее пространство вагонов", - сообщил Ганов в четверг на встрече с журналистами.

Он рассказал, что в поездах также будет развлекательно-информационная система для пассажиров.

Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.