Хакеры пытались атаковать сайт по продаже билетов на поезда в Крым

"Как без них. … Были разные попытки, но они все были блокированы", - ответил Ганов на вопрос, были ли попытки хакерских атак на сайт компании, где продаются билеты в Крым. На вопрос, есть ли сейчас попытки хакерских атак, он сказал: "Все стабильно".