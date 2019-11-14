Хакеры пытались атаковать сайт по продаже билетов на поезда в Крым

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сайт по продаже билетов на поезда между Крымом и материковыми городами России подвергался хакерским атакам, но они были блокированы, сообщил журналистам гендиректор компании, которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту в Крым с его открытием и обратно Александр Ганов.
Продажи билетов на первые два маршрута открылись 8 ноября. Первый поезд с фирменным названием "Таврия" в Крым поедет из Санкт-Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь, из Москвы - 24 декабря - до Симферополя.
"Как без них. … Были разные попытки, но они все были блокированы", - ответил Ганов на вопрос, были ли попытки хакерских атак на сайт компании, где продаются билеты в Крым. На вопрос, есть ли сейчас попытки хакерских атак, он сказал: "Все стабильно".
Сайт компании в день объявления даты продаж билетов - 7 ноября и в день начала продаж билетов - 8 ноября - работал с перебоями.
"Были проблемы с сайтом. Они связаны были просто с невероятным количеством запросов. Он действительно работал медленно, и эту проблему устранили достаточно быстро, но в первые часы был серьезный удар. Когда огромный поток этих обращений, то сайт начинает просто работать медленно", - пояснил Ганов.