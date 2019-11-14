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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T16:02Z
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РИА Новости

Шестой российско-турецкий патруль завершил работу около сирийского Камышлы

16:02 14.11.2019
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© Sputnik / Sertac KayarТретий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции завершил совместное патрулирование нового района на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Шестой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что воздушное патрулирование района проводили экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России. Совместный патруль прошел новый маршрут примерно за два часа и завершил свою работу, пройдя через пункт перехода населенного пункта Кара-Мания. Кроме того, на маршруте патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах.
Добавляется, что в состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военных обоих государств.
Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции. Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи Меморандумом между РФ и Турцией.
Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.
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