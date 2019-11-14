Шестой российско-турецкий патруль завершил работу около сирийского Камышлы

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Патруль российской военной полиции и вооруженных сил Патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции завершил совместное патрулирование нового района на северо-востоке Сирии , сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Шестой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное патрулирование района проводили экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России. Совместный патруль прошел новый маршрут примерно за два часа и завершил свою работу, пройдя через пункт перехода населенного пункта Кара-Мания. Кроме того, на маршруте патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах.

Добавляется, что в состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военных обоих государств.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции. Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи Меморандумом между РФ и Турцией.