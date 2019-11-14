Лавров проведет переговоры с главой МИД Бахрейна 20 ноября

"Двадцатого ноября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Королевства Бахрейн, который посетит нашу страну с рабочим визитом. Предстоящая беседа глав внешнеполитических ведомств будет способствовать поддержанию доверительного политического диалога между Москвой и Манамой, позволит подробно обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития всего комплекса двухсторонних отношений", - сказала Захарова на брифинге.