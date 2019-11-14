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РИА Новости

Лавров проведет переговоры с главой МИД Бахрейна 20 ноября

16:01 14.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 ноября в Москве проведет переговоры с коллегой из Бахрейн Халедом бен Ахмедом Аль Халифой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцатого ноября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Королевства Бахрейн, который посетит нашу страну с рабочим визитом. Предстоящая беседа глав внешнеполитических ведомств будет способствовать поддержанию доверительного политического диалога между Москвой и Манамой, позволит подробно обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития всего комплекса двухсторонних отношений", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, особое внимание будет уделено задачам поступательного увеличения количественных показателей и расширения номенклатуры взаимной торговли, также продолжению соответствующей работы по линии межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Также будут рассмотрены перспективы дальнейшего наращивания инвестиционного партнерства, межрегиональных и культурно-гуманитарных контактов.
"Значительное место на переговорах займет обмен мнениями по основным ближневосточным проблемам, акцент при этом будет сделан на необходимости политического разрешения сохраняющихся в этом стратегически важном районе мира конфликтных ситуаций, четкого следования соответствующим требованиям международного права, уставу ООН, а также решительной борьбы с терроризмом", - отметила Захарова.
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