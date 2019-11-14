Турецкая Anex Tour купила туроператора "Интурист"

В конце октября Forbes написал со ссылкой на источники, что Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, ведут переговоры о совместной покупке 100% "Интуриста". Это было не первое подобное сообщение после банкротства материнской компании российского туроператора — британской Thomas Cook. Так, в начале октября в СМИ проходила информация об интересе китайского инвестфонда Fosun.