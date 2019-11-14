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РИА Новости

Турецкая Anex Tour купила туроператора "Интурист"

16:01 14.11.2019 (обновлено: 18:36 14.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывески туроператоров "Интурист" и Thomas Cook
Вывески туроператоров Интурист и Thomas Cook
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турецкая Anex Tour купила старейшего российского туроператора "Интурист", заявил ее владелец Нешет Кочкар.
"Мы одобрили вхождение "Интуриста" в структуру нашей компании, Thomas Cook принял наше предложение", — цитирует бизнесмена портал TurizmGuncel.
Подробностей о заключении сделки издание не привело.
В конце октября Forbes написал со ссылкой на источники, что Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, ведут переговоры о совместной покупке 100% "Интуриста". Это было не первое подобное сообщение после банкротства материнской компании российского туроператора — британской Thomas Cook. Так, в начале октября в СМИ проходила информация об интересе китайского инвестфонда Fosun.
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