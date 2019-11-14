В ДНР призвали Киев перейти к выполнению минских договоренностей

"Мы в очередной раз призываем украинских представителей вернуться из мира иллюзий в нашу земную реальность и осознать наконец-то простую истину – ни одно провокационное высказывание не поможет избежать выполнения своих обязательств по минским соглашениям. Киеву уже давно пора осознать и принять данный факт и приступить наконец-то к конструктиву, который заключается в эффективной и добросовестной деятельности по реализации пунктов комплекса мер", - добавила Никонорова.