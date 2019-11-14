В ДНР призвали Киев перейти к выполнению минских договоренностей

ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Полпред самопроозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала заявление о возможном выходе Киева из минских соглашений провокационным и призвала украинские власти наконец приступить к выполнению комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может выйти из минских соглашений, если их реализация будет идти бесконечно долго.
"Высказываясь о том, что Киев допускает выход из минского процесса в случае, если он будет "идти бесконечно", господин Пристайко ставит под сомнение свою собственную компетенцию как руководителя внешнеполитического ведомства Украины. Иначе сложно объяснить, почему чиновник, может позволить себе заявить об абсолютном пренебрежении минскими соглашениями", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По словам Никоноровой, бесконечным процесс реализации минских соглашений делает как раз Киев, саботируя и затягивая обсуждение и принятие решений в ходе встреч по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Мы в очередной раз призываем украинских представителей вернуться из мира иллюзий в нашу земную реальность и осознать наконец-то простую истину – ни одно провокационное высказывание не поможет избежать выполнения своих обязательств по минским соглашениям. Киеву уже давно пора осознать и принять данный факт и приступить наконец-то к конструктиву, который заключается в эффективной и добросовестной деятельности по реализации пунктов комплекса мер", - добавила Никонорова.