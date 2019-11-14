Оператор поездов в Крым пообещал, что цены на билеты будут ниже авиационных

"Понимая, что все-таки обеспеченный пассажир будет ориентироваться на самолет в первую очередь, для него время в пути важнее, чем цена, то как раз СВ там достаточно небольшое количество предложено. А если говорить о дальнем поезде, о Санкт-Петербургском, то там сейчас плацкарт преобладает, потому что мы понимаем, что цена должна быть определяющим фактором для людей, которым более важна цена, менее важно время в пути", - рассказал он.