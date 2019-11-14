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РИА Новости

Оператор поездов в Крым пообещал, что цены на билеты будут ниже авиационных

16:24 14.11.2019 (обновлено: 17:42 14.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту в Крым с его открытием и обратно, планирует устанавливать цены на билеты на поезда между Крымом и материковыми городами России ниже авиационных, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор компании Александр Ганов.
Продажи билетов на первые два маршрута открылись 8 ноября. Первый поезд с фирменным названием "Таврия" в Крым поедет из Санкт-Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь, из Москвы - 24 декабря - до Симферополя. Компания в 2020 году планирует запустить и новые маршруты в Крым. "Это (цена на самолет - ред.) абсолютно ясная точка для ценового предложения, ориентир. Если мы говорим, что есть цена авиабилета, то мы должны быть ниже", - сообщил Ганов в четверг на встрече с журналистами.
Вагон СВ поезда Таврия
8 ноября, 17:41Туризм
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания, добавил он, применяет динамическое ценообразование. При этом Ганов напомнил, что авиабилеты в Крым субсидируются. Журналисты поинтересовались, не обсуждается ли субсидирование железнодорожных перевозок в Крым. "Разные существуют на этот счет мысли, но пока никаких решений нет", - ответил он.
Гендиректор "Гранд Сервис Экспресса" также рассказал, как компания определила, какие типы вагонов должны быть на первых маршрутах в Крым.
"Понимая, что все-таки обеспеченный пассажир будет ориентироваться на самолет в первую очередь, для него время в пути важнее, чем цена, то как раз СВ там достаточно небольшое количество предложено. А если говорить о дальнем поезде, о Санкт-Петербургском, то там сейчас плацкарт преобладает, потому что мы понимаем, что цена должна быть определяющим фактором для людей, которым более важна цена, менее важно время в пути", - рассказал он.
Потенциально возможный спрос на поезда в Крым гендиректор компании оценил на 2020 год в 1,8 миллиона человек.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
8 ноября, 13:06
Билеты на поезд в Крым можно оплатить картой системы "Мир"
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Таврия
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