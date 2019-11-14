Ответственные за реставрацию Нотр-Дама поссорились из-за шпиля

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Архивное фото

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Реконструкция шпиля собора Парижской богоматери, обрушившегося во время пожара в апреле этого года, вызвала споры между главным архитектором по реставрации собора Филиппом Вильневом и генералом Жан-Луи Жоржланом, ответственным за реконструкцию Нотр-Дама, сообщает Реконструкция шпиля собора Парижской богоматери, обрушившегося во время пожара в апреле этого года, вызвала споры между главным архитектором по реставрации собора Филиппом Вильневом и генералом Жан-Луи Жоржланом, ответственным за реконструкцию Нотр-Дама, сообщает телеканал BFMTV

Как сообщает телеканал, Вильнев выступает за то, чтобы восстановить шпиль собора в том виде, каким он был до пожара. Эту идею оспаривает Жоржлан, назначенный президентом Франции Эммануэлем Макроном для руководства реконструкцией. Телеканал отмечает, что президент со своей стороны выразил желание сделать шпиль более современным.

Notre-Dame: le général missionné par Macron souhaite de l'architecte qui veut reconstruire la flèche à l'identique qu'il "ferme sa gueule" pic.twitter.com/hXPEtdCx5G — BFMTV (@BFMTV) November 14, 2019

По данным телеканала, в среду на заседании в комиссии Национальной собрания Франции Жоржлан резко высказался в отношении Вильнева. Он предложил ему замолчать, чтобы был сделан "лучший выбор для Нотр-Дама, Парижа и мира".

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской богоматери произошел 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются не потушенная сигарета или проблемы с электричеством.