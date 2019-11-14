Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Следователи задержали генерального директора частной охранной организации "Сириус-А" после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает пресс-служба СК.
По версии ведомства, подозреваемый допустил к охране учебного учреждения, в котором произошла трагедия, сотрудника, не имеющего разрешения на работу. Он также задержан.
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЗадержанный генеральный директор частной охранной организации "Сириус-А", которая оказывала охранные услуги Амурскому колледжу строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
Задержанный генеральный директор частной охранной организации "Сириус-А", которая оказывала охранные услуги Амурскому колледжу строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.
В результате погиб его ровесник, пятеро человек ранены. Троих пострадавших прооперировали, двум оказали амбулаторную помощь. Сам стрелок покончил с собой.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений". По предварительным данным, причиной трагедии мог стать конфликт со сверстниками. При этом в региональном Минпросвещения заявили, что за стрелявшим не замечали асоциального поведения.
В последние годы участились случаи нападения учащихся на ровесников и педагогов. В 2018-м громкие инциденты произошли в Перми, Стерлитамаке, Улан-Удэ, Вольске, Саратове.
К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, пострадали 67.