Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

По версии ведомства, подозреваемый допустил к охране учебного учреждения, в котором произошла трагедия, сотрудника, не имеющего разрешения на работу. Он также задержан.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.

В результате погиб его ровесник, пятеро человек ранены. Троих пострадавших прооперировали, двум оказали амбулаторную помощь. Сам стрелок покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений". По предварительным данным, причиной трагедии мог стать конфликт со сверстниками. При этом в региональном Минпросвещения заявили, что за стрелявшим не замечали асоциального поведения.

В последние годы участились случаи нападения учащихся на ровесников и педагогов. В 2018-м громкие инциденты произошли в Перми, Стерлитамаке, Улан-Удэ, Вольске, Саратове.