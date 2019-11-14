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РИА Новости

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

15:58 14.11.2019 (обновлено: 19:02 14.11.2019)
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Эдуард Глок
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Следователи задержали генерального директора частной охранной организации "Сириус-А" после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает пресс-служба СК.
По версии ведомства, подозреваемый допустил к охране учебного учреждения, в котором произошла трагедия, сотрудника, не имеющего разрешения на работу. Он также задержан.
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЗадержанный генеральный директор частной охранной организации "Сириус-А", которая оказывала охранные услуги Амурскому колледжу строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
Задержанный генеральный директор частной охранной организации Сириус-А, которая оказывала охранные услуги Амурскому колледжу строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Задержанный генеральный директор частной охранной организации "Сириус-А", которая оказывала охранные услуги Амурскому колледжу строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.
Следственные действия в учебном помещении Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
Вчера, 14:32
Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу
В результате погиб его ровесник, пятеро человек ранены. Троих пострадавших прооперировали, двум оказали амбулаторную помощь. Сам стрелок покончил с собой.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений". По предварительным данным, причиной трагедии мог стать конфликт со сверстниками. При этом в региональном Минпросвещения заявили, что за стрелявшим не замечали асоциального поведения.
Стрельба в колледже Благовещенска
Вчера, 14:50
Число пострадавших после стрельбы в колледже в Благовещенске достигло пяти
В последние годы участились случаи нападения учащихся на ровесников и педагогов. В 2018-м громкие инциденты произошли в Перми, Стерлитамаке, Улан-Удэ, Вольске, Саратове.
К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, пострадали 67.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 12:27
Появилось видео из колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба
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Стрельба в благовещенском колледжеСледственный комитет РФБлаговещенскПроисшествия
Популярные комментарии
Вы побольше показывайте насилия по телику в самое смотрибильное время - еще не к тому придете
14 ноября, 17:04
Андрей Филин
8422702
Не повезло деляге, думал "на авось" пройдет, как и везде у нас "на авось" полагаются... По идее надо всех директоров ЧОП-ов задерживать и проверять, уверен что бардак почти везде: и колченогие вахтеры, и незрячие постовые, и психически больные охранники на воротах в супермаркетах.
14 ноября, 16:26
для души и дела
67303012
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