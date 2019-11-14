В Крыму провели учения боевые расчеты С-400

"В рамках учений по ПВО военнослужащие дивизиона С-400 совершили передислокацию в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". На колонну было совершено нападение условных диверсантов. Подразделение охраны и обороны выполнило спешивание на ходу и ликвидировало "противника", - сказал он.