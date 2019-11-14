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РИА Новости

В Крыму провели учения боевые расчеты С-400

15:52 14.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 на боевом дежурстве в Крыму
Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" провели учения по отражению нападения диверсантов условного противника, в ходе которых поразили его воздушные цели, сообщил в четверг начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.
"В рамках учений по ПВО военнослужащие дивизиона С-400 совершили передислокацию в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". На колонну было совершено нападение условных диверсантов. Подразделение охраны и обороны выполнило спешивание на ходу и ликвидировало "противника", - сказал он.
В то же время боевые расчёты "Панциря-С" обнаружили низколетящий дрон, вооруженный бомбами, которые планировалось сбросить на пусковые установки С-400. Взяв цель на сопровождение, экипаж "Панциря" уничтожил беспилотник "противника".
"После совершения марша военнослужащие дивизиона С-400 "Триумф" обнаружили, взяли на контроль и уничтожили контрольные цели путём выполнения электронных пусков. В ходе учения обстановка была максимально приближена к реальной за счёт активного применения холостых боеприпасов и средств имитации взрывных устройств", - рассказал Рулёв.
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Панцирь-С1С-400 «Триумф»КрымРоссияБезопасность
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